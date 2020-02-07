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Без макияжа и с кокосом: Регина Тодоренко показала "стандартное бесящее фото" с островов

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.02.2020 - 11:28
Без макияжа и с кокосом: Регина Тодоренко показала "стандартное бесящее фото" с островов
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая вместе с сыночком и сестрой отдыхает на Мальдивах

Успешная телеведущая и молодая мамочка Регина Тодоренко устроила себе и маленькому сыну Михаилу уже вторые каникулы в теплых краях за эту зиму - после отдыха на Бали и встречи Нового года в тесном кругу семьи она увезла малыша на Мальдивы. Ранее звезда похвасталась, что очень гордится тем, как ее маленький путешественник перенес сложную 24-часовую дорогу. Теперь же они с Майклом просто наслаждаются расслабленным отдыхом в приятной компании - к ним также прилетела двоюродная сестра Регины.

С присущим ей чувством юмора Тодоренко решила поделиться с поклонниками "стандартным" фото с райских островов, которое всех раздражает. Она позировала на фоне лазурного океана с растрепанными волосами и без макияжа на лице, держа в руках большой кокос, в который вставлена трубочка.

"#стандартное бесящее #су*ьеФото с кокосом", - шутливо прокомментировала кадр телезвезда.

Без макияжа и с кокосом: Регина Тодоренко показала &quot;стандартное бесящее фото&quot; с островов

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ранее она выкладывала очаровательное фото с годовалым Майклом, с которым они отдыхают в гамаке.

Без макияжа и с кокосом: Регина Тодоренко показала &quot;стандартное бесящее фото&quot; с островов

Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Фолловеры Регины поспешили заверить, что она вовсе не бесит их такими фото, и оставили ей много теплых комментариев.

  • Ууууууух! Ахгонь! Брависимо!
  • Картинка как картинка
  • Как красиво!!!
  • Здорово!!!
  • Бесячее
  • Ну почему же Вы такая классная, столько талантов , да ещё и красивая
  • Хочу су*ьефото
  • Муж там песни пишет, а Регина кокосит
  • Боже. Ну просто Нереальнаая
  • Кайфушный кокосовый кайф!!!
  • Офигенное фото, офигенная вы
  • Такая красивая!
  • Сочные краски фото

Без макияжа и с кокосом: Регина Тодоренко показала &quot;стандартное бесящее фото&quot; с островов

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, ранее Регина Тодоренко умилила семейной идиллией с мужем и сыном. Ведущая призналась, что ее семья - ее крепость.

Настоящие путешественники: Регина Тодоренко с маленьким сыном 24 часа добирались на Мальдивы Моя крепость: Регина Тодоренко умилила семейной идиллией с мужем и сыном
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