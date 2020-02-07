Без макияжа и с кокосом: Регина Тодоренко показала "стандартное бесящее фото" с островов

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая вместе с сыночком и сестрой отдыхает на Мальдивах

Успешная телеведущая и молодая мамочка Регина Тодоренко устроила себе и маленькому сыну Михаилу уже вторые каникулы в теплых краях за эту зиму - после отдыха на Бали и встречи Нового года в тесном кругу семьи она увезла малыша на Мальдивы. Ранее звезда похвасталась, что очень гордится тем, как ее маленький путешественник перенес сложную 24-часовую дорогу. Теперь же они с Майклом просто наслаждаются расслабленным отдыхом в приятной компании - к ним также прилетела двоюродная сестра Регины.

С присущим ей чувством юмора Тодоренко решила поделиться с поклонниками "стандартным" фото с райских островов, которое всех раздражает. Она позировала на фоне лазурного океана с растрепанными волосами и без макияжа на лице, держа в руках большой кокос, в который вставлена трубочка.

"#стандартное бесящее #су*ьеФото с кокосом", - шутливо прокомментировала кадр телезвезда.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ранее она выкладывала очаровательное фото с годовалым Майклом, с которым они отдыхают в гамаке.

Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Фолловеры Регины поспешили заверить, что она вовсе не бесит их такими фото, и оставили ей много теплых комментариев.

Ууууууух! Ахгонь! Брависимо!

Картинка как картинка

Как красиво!!!

Здорово!!!

Бесячее

Ну почему же Вы такая классная, столько талантов , да ещё и красивая

Хочу су*ьефото

Муж там песни пишет, а Регина кокосит

Боже. Ну просто Нереальнаая

Кайфушный кокосовый кайф!!!

Офигенное фото, офигенная вы

Такая красивая!

Сочные краски фото

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, ранее Регина Тодоренко умилила семейной идиллией с мужем и сыном. Ведущая призналась, что ее семья - ее крепость.