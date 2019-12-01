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M1 Music Awards 2019: все победители музыкальной премии

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Певицей года стала Настя Каменских

В киевском Дворце спорта 30 ноября состоялась грандиозная церемония награждения юбилейной музыкальной премии "М1 Music Awards. П'ять", которая собрала самых ярких и успешных звезд украинского шоу-бизнеса. Отметим, что в этом году артисты соревновались в десяти основных номинациях. Перед началом церемонии селебрити блеснули стильными и эффектными нарядами на красной дорожке - к примеру, экс-Холостяк и ведущий мероприятия Никита Добрынин покорил total black выходом со своей возлюбленной Дарьей Квитковой.

Ведущими мероприятия стали сразу несколько человек - Оля Цибульская, Никита Добрынин, Галя Завийская, Денис Жупник, Маша Виноградова, Андрей Черновол, Мила Еремеева и Виктория Батуи, а на сцене выступило множество звезд. Среди них были NK, Michelle Andrade, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, MONATIK, "Время и Стекло", "Антитела", Сергей Бабкин, alyona alyona и Melovin.

Отметим, что лидером по количеству номинаций являлась группа "Время и Стекло", их у коллектива было 5, а также певицы NK и Тина Кароль, у которых по 4 номинации. В результате триумфатором премии стал MONATIK, который получил три статуэтки.

Все победители M1 Music Awards 2019:

"Певец года"

  • победитель: MONATIK
  • ALEKSEEV
  • MELOVIN
  • Олег Винник
  • Сергей Бабкин

Фото: победители М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)

"Певица года"

  • Michelle Andrade
  • Джамала
  • победительница: NKНастя Каменских
  • Злата Огневич
  • Тина Кароль

Фото: победители М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)

"Группа года"

  • DZIDZIO
  • KADNAY
  • Mozgi
  • победители: "Время и Стекло"
  • "Воплі Відоплясова"

"Всем спасибо! Мы безумно стараемся и хотим поблагодарить поклонников! Ваша любовь порождает такие прекрасные песни", – сказал со сцены Позитив.

Фото: победители М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)

"Прорыв года"

  • победитель: MELOVIN — "Ти"
  • Артем Пивоваров – No.1
  • alyona alyona – "Велика й смішна"
  • "КОРРУПЦИЯ" – "Красный бархат"
  • Alina Pash feat. FREEL – "Не пили"

Фото: победители М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)

"Клип года"

  • Michelle Andrade – Hasta La Vista
  • TARABAROVA – "Мені казково"
  • NIKITA LOMAKIN – "Виолончель"
  • Тина Кароль – "Вабити"
  • победитель: MONATIK – "Каждый раз"

Фото: победители М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)

"Хит года" совместно с радиостанцией "Хіт FM"

  • MONATIK – Love It Ритм
  • "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" – "Зорі запалали"
  • "Антитіла" – "Вірила"
  • победители: "Время и Стекло" – "Дим"
  • NKНастя Каменских – "Обіцяю"

Фото: победители М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)

"Рок. Только Рок!" совместно с радиостанцией "Радіо Рокс"

  • "Антитіла" – "Вірила"
  • THE HARDKISS – "Коханці"
  • победители: "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" – "Зорі запалали"
  • Тина Кароль и "Бумбокс" – "Безодня"
  • Сергей Бабкин – "Моє кохання"

Фото: победители М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)

"Червона Рута" совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна"

  • "Время и Стекло" – "Дим"
  • Злата Огневич – "Солодка кара"
  • Виталий Козловский – "Мала"
  • победительница: NKНастя Каменских – "Обіцяю"
  • Мята – "Там, де рай"

Фото: победители М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)

"Dance Parade" совместно с радиостанцией "KISS FM"

  • Kishe – "Цю ніч"
  • MARUV – Siren Song
  • победитель: MONATIK – Love It Ритм
  • alyona alyona & Alina Pash – "Падло"
  • "Время и Стекло" – "Дим"

"Золотий грамофон" совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна"

  • "Время и Стекло" – "Дим"
  • Оля Цибульская – "Дівчинка"
  • Олег Винник – "Роксолана"
  • победительница: Тина Кароль – "Сила высоты"
  • NKНастя Каменских – "Обіцяю"

Фото: победители М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)

Андрей Данилко был отмечен за вклад в развитие национальной музыкальной индустрии.

Фото: победители М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)

Напомним, Настя Каменских появилась на красной дорожке церемонии награждения М1 Music Awards в облегающем платье с пикантным вырезом.

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