"Люди не меняются": топ-5 выводов за 20 лет на сцене от дивы Монро

Украинская травести-дива Монро, которая устроила яркую фотосессию среди подсолнухов, в этом году отмечает 20-летний юбилей своей творческой деятельности. Поэтому звезда предается воспоминаниям и делится с поклонниками архивными фото и видео. На этот раз она решила рассказать, какие важные 5 выводов сделала для себя за столько лет на сцене.

Кроме того, эпатажная артистка побаловала фанатов пикантным снимком - на опубликованном в Instagram фото-коллаже Монро запечатлена в коротеньких латексных красных шортиках, голубой виниловой курточке и туфлях на каблуках.

При этом она позирует спиной, слегка обернувшись к камере и демонстрируя длинные ноги. Довершают образ яркий макияж и короткая прическа-блонд.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Монро рассказала, что о многом задумалась и многое поняла, пока разбирала свой фотоархив за 20 лет.

"Вчера, поздно ночью, практически одним глазом (второй яростно слипался), отбиваясь от атаки комаров (Вот объясните мне, как они-твари умудряются долетать На 6 - ой этаж?! Про комаров и ненависть нужно писать отдельный текст), я вроде как разгребла свой фото-архив за 20 лет творческой ( хотя кто-то не считает мою деятельность творчеством, имеет право)! деятельности! ( Но то, что любая временная форма движения - это деятельность, Вы не поспорите)

Кто молодец? - Я!

Уже засыпая, наполненная гордостью за себя, остатками еще непогрузившегося (отдельное #грандмерси: комариный писк, жара, июль- зачеркнуто на август) сознания, я мысленно расставила в столбик выводы, сделанные после грандиозной архивизации фото! Повторюсь за 20! лет.

Итак:

1. Все, что вы делаете нужно впервую очередь ТОЛЬКО ВАМ! Ни родителям, ни мужьям-женам-детям, ни поклонникам-подписчикам- зрителям, ни обществу и уж точно ни Вселенной. А ВАМ! И только после того, как вы начинаете это осознавать, от этого кайфовать, все вышеперечисленные возможно заинтересуются, а что же такого интересного творит эта особа?!

2. Вы не можете понравиться всем! Если перефразировать: вас имеют право НЕ ЗАМЕЧАТЬ, НЕ ЛЮБИТЬ, НЕ ВОСПРИНИМАТЬ, и даже критиковать. За публичные оскорбления я бы подавала в суд, за он-лайн - в бан без суда и следствия.

3. Только любимое дело приносит результат, который вдохновляет на новое любимое дело.В течение времени интересы могут и должны меняться. Иначе - это застой, Как вода в болоте.

4. (Мое Любимое)ЛЮДИ, а значит и вы, в базисе НЕ МЕНЯЮТСЯ! Внешность, поведение, манеры, вкусы, взгляды на жизнь, всё это трансформируется. Но в основе - увы. Павидло говном Не станет НИКОГДА! Единственный вариант: жесткий уход в религию. Но опять же, это не меняет сути, а всего лишь выбранное ограничение.

И последнее, пятое (хотя выводов больше в разы)

5. Многие мои нынешние единомышленники присоединились к движению вкусной, веселой и честной жизни by #неугомоннаяМонро совсем недавно, Ну максимум года три назад, и не в курсе, какой насыщенной была моя жизнь в нулевых и в начале десятых. Поэтому ближайшее время в своих медийных ресурсах я постараюсь опубликовать самый полный репортаж о своих 20 ти чудесных и наполненных годах жизни Неугомонной Монро! Поверьте, Мне есть чем вас порадовать и удивить. И еще, На десерт, Так сказать: меньше беспокойтесь о том, кто и что про вас скажет. Делайте хорошо, а время все расставит по своим местам", - поделилась своей жизненной мудростью артистка.

Фолловеры восхищаются ярким образом и фигурой звезды на фото и благодарят ее за вдохновляющие и полезные слова.

Я сначала не узнала, думала, это ONUKA, богатой будете!

Фигура-Агонь!!!!!! Монро-Багиня!!!!!!!! Дупку Наприседала?)))

Монро, Ви супер- мотиватор, надихаэте не зупинятися, не нити, йти вперед з легкістю сприйняття. Керуюсь Вашим: "Так як має бути- знаєте тільки ви!" Неугомонюйтесь!)

Бомбиттта

Ну прямо то что нужно, спасибо за motivation

простоооо...зачиталась и задумалась. спасибо

Классный образ

Монро, какая же ты умненькая! С удовольствием смотрю и читаю твои мысли (в контексте Инстаграм, конечно), пусть у тебя все будет о*уенно!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/monritta)

Напомним, ранее травести-дива Монро вернулась к истокам и поразила каноническим макияжем а-ля Мерилин.

Кстати, Монро очень трогательно поздравила свою подругу с юбилеем, но уже не творческим, Слава из НеАнгелов отмечала свое 35-летие и травести-дива не смогла удержаться от нежных комплиментов в ее адрес.