На любой вкус: 10 лучших вечерних образов Александры Даддарио - звезды "Белого лотоса"

После ролей в сериалах "Почему женщины убивают" и "Белый лотос" Александра Даддарио стала одной из самых популярных в мире актрис.

Количество предложений по работе увеличилось в несколько раз, как и число ее фолловеров в сети Instagram, которое сегодня насчитывает около 20 млн.