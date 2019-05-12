"Любовью нельзя испортить": Маша Ефросинина поделилась жизнными уроками мудрой мамы

Украинская телеведущая Маша Ефросинина успешная в своей профессии, она умеет мотивировать других, выступая с вдохновляющими лекциями и мастер-классами и, конечно же, знаменитость не забывает уделят время семье, которой дорожит больше всего. Она старается быть мудрой и современной мамой, которая всегда поймет и найдет нужные слова. Впрочем, Марии есть с кого брать пример. Ее мама Людмила многому научила звездную дочку, и этими жизненными уроками она решила поделиться с подписчиками в Instagram как раз в День матери, 12 мая.

Маша вспоминала о том, как впервые столкнулась с предательством любимого. Правда, дело было в детском саду, но будущая знаменитость очень расстроилась из-за обидных высказываний своего юного кавалера. На помощь Маше поспешила мама, которая нашла нужные слова и дала ценные советы.

"Первого мужчину, который разбил мне сердце, звали Дениска... Ему было пять, мне четыре. И любила я его, конечно, без памяти! И вот, когда у него случился день рождения, моя мама предложила подарить ему зеленые коньки! Дело было в Магадане - там, даже получая предложение руки и сердца, девушка радовалась конькам больше, чем кольцу ... А вот Дениска покрутил своим сопливым носом, и сказал, что цвет нехилого моего подарочка ему не нравится! "Забирай", - сказал, "я не буду в таких кататься"…" - написала ведущая.

Маша Ефросинина с мамой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Именно этот случай сплотил маму и дочку, сделав их лучшими подругами на всю жизнь, людьми, которые безгранично доверяют друг другу.

"Малолетнего этого какашонка я уже не помню в лицо. И сад магаданский не помню. Но очень подробно помню свою Маму! Она так серьезно тогда отнеслась к моей "трагедии", так серьезно объяснила мне, что нужно поплакать, и навсегда вычеркнуть светлый образ любимого, что, наверное, именно тогда, мы и стали больше чем мама и дочь. Мы стали Друзьями. Навсегда!" - призналась Мария.

Маша Ефросинина с мамой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Также теледива назвала три важных правила, о которых ей рассказала мудрая мама. Этим постулатам звезда следует на протяжении жизни.

"Вот три главных правила, которым учила меня моя мама и которым я неизменно следую в своей жизни: 1. Не перекладывай на других ответственность за свои решения и действия! Умей держать удар! 2. Никогда не выходи из дома, не понравившись себе в зеркале! 3. Люби честно, горячо и звонко! Особенно своих детей! Любовью невозможно испортить ребенка. Однако его можно искалечить недостатком любви... Спасибо тебе!" - закончила она свой вдохновляющий пост.

Поклонники восхитились нежными отношениями, царящими в семье ведущей, и полностью разделили мнение ее рассудительной мамы. Они также не смогли пройти мимо душевного снимка Марии и Людмилы, который опубликовала знаменитость.

"Машенька, какая мудрая у Вас мамочка!", "Это потрясающе!", "Какие вы класнючие! Мама просто чудо!", "Это такое счастье, иметь любящую и мудрую маму", "Какие вы прекрасные вместе!", "Как все верно сказано было мамой и, главное, вовремя", "Аж мурашки... Вы прекрасны, как и всегда!", "Какие красивые слова, и вы с мамой замечательные!" - писали восхищенные поклонники Марии.

Ранее Маша Ефрофинина вызвала фурор появлением в стильном наряде трендового цвета сезона.

Кстати, Маша Ефросинина похвасталась кулинарными талантами 15-летней дочки Наны.