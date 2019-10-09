"Любовь в воздухе": Потап и Каменских очаровали осенним поцелуем

Потап и Настя Каменских - спортивная семья. Пара регулярно выходит на совместные утренние пробежки и усердно занимается в зале. Результат на лицо – рэпер и певица в отличной форме! Потп признался, что его популярная жена еще и отлично готовит – пара придерживается принципов здорового питания, поєтому и меню у артистов соответствущее. Например, продюсера покорили котлетки из кролика, сделанные Настей собственноручно. Кстати, в своем влоге на YouTube Каменских раньше с удовольствием делилась фирменными рецептами. Все свободное время Потап и Настя предпочитают проводить вместе. Так, они показали начало своего осеннего утра. Соответствующие кадры появились в instagram Каменских.

Настя вела "репортаж" прямо из салона авто мужа. Она напомнила, что у Потапа вышел новый альбом MISHA, который он посвятил ей.

"Всем привет. Вы уже знаете, что у Леши вышел новый альбом. Классно, что вы можете его послушать, а мне повезло, что мне его прям поют", - похвасталась певица.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Пара едет в машине, когда Потап включил рок-версию песни своей группы MOZGI. Ему явно пришлась по душе такая обработка, а Настя стала весело смеяться и "танцевать волосами".

Также певица запечатлела на камеру свой поцелуй с рэпером. Она прикоснулась губами к щеке любимого мужа и прикрыла глаза. Артисты при этом одеты в удобную и свободную одежду – толстовки с капюшоном.

"Любовь в воздухе", - подписала Настя на английском языке романтичный кадр.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Напомним, что Потап и Настя Каменских умилили романтической прогулкой по осеннему лесу.

Ранее Потап удивил сеть сменой имиджа – он предстал в образе шейха в национальном костюме.