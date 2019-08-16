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"Любовь с первого взгляда": загорелый Сергей Бабкин похвастался итальянскими каникулами

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Исполнитель улетел на отдых со всей своей семьей

Сергей Бабкин предпочитает семейный отдых, именно для такого вояжа он собрал всю свою огромную семью – жену Снежану и троих детей, включая малыша Елисея и отправился на комфортный европейский курорт.
Певец уже успел опубликовать кадры с бирюзовой водой побережья Сардинии в своих сториз, теперь пришел черед основного профиля, в котором разместил свое счастливое фото, на котором уже заметен легкий загар.

Фото: Сергей Бабкин (instagram.com/babkin_officia)

"Красивейшее место! Будто открытка! Впервые тут. Любовь с первого взгляда", - подписал он кадр.

Фанаты певца тут же дали ответ Сергею, что он выглядит великолепно и пожелали хорошего отдыха.

  • Хочется увидеть само место
  • Вот оно счастье!!! Простое человеческое счастье!!! Глядя на такие фото невольно улыбаешься, хочется радоваться ,потому что СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!!!
  • Ричард Гир
  • Ну ещё бы, это же Италия
  • Какое море чистое! Хорошего Вам отдыха и незабываемых впечатлений!
  • Оч красивое море
  • Beauty! Прекрасного отдыха!
  • Молодцы! Хорошего Вам отдыха! Деткам зарядиться здоровьем на весь год. А Вам новых творческих вдохновений после таких счастливых путешествий.
  • Да в Италии круто, и даже очень

Фото: (instagram.com/babkin_officia)

А супруга Сергея Снежана Бабкина в своем профиле поделилась кусочком пляжа, на котором отдыхает большое семейство.

Фото: Снежана Бабкина (instagram.com/snezhana_babkina)

Напомним, что ранее Бабкины поделились трогательными фото из своего личного архива.

Кроме того, Сергей Бабкин, который любит удивлять своих поклонников перевоплотился в известную артистку-однофамилицу.

А еще в последнее время в семье Бабкиных не обходиться без трогательных фото малыша Елисея со своим звездным отцом.

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