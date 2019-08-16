"Любовь с первого взгляда": загорелый Сергей Бабкин похвастался итальянскими каникулами

Исполнитель улетел на отдых со всей своей семьей
Сергей Бабкин предпочитает семейный отдых, именно для такого вояжа он собрал всю свою огромную семью – жену Снежану и троих детей, включая малыша Елисея и отправился на комфортный европейский курорт.
Певец уже успел опубликовать кадры с бирюзовой водой побережья Сардинии в своих сториз, теперь пришел черед основного профиля, в котором разместил свое счастливое фото, на котором уже заметен легкий загар.
Фото: Сергей Бабкин (instagram.com/babkin_officia)
"Красивейшее место! Будто открытка! Впервые тут. Любовь с первого взгляда", - подписал он кадр.
Фанаты певца тут же дали ответ Сергею, что он выглядит великолепно и пожелали хорошего отдыха.
Фото: (instagram.com/babkin_officia)
А супруга Сергея Снежана Бабкина в своем профиле поделилась кусочком пляжа, на котором отдыхает большое семейство.
Фото: Снежана Бабкина (instagram.com/snezhana_babkina)
Напомним, что ранее Бабкины поделились трогательными фото из своего личного архива.
Кроме того, Сергей Бабкин, который любит удивлять своих поклонников перевоплотился в известную артистку-однофамилицу.
А еще в последнее время в семье Бабкиных не обходиться без трогательных фото малыша Елисея со своим звездным отцом.