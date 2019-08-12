Любовь без границ: Кайли Дженнер засыпала сеть фото с годовалой дочерью

Кайли Дженнер в эти выходные исполнилось 22 года. Как и ожидалось, событие было отмечено с размахом, достойным самой молодой миллиардерши в мире. Девушка опубликовала массу кадров с атрибутами своей роскошной жизни.

Кайли отметила 22-летие (фото: instagram.com/kyliejenner)

Здесь были и яхта, украшенная гигантскими цифрами из цветов и засыпанная желтыми шарами, и дорогие подарки, и изысканные угощения… Сама Кайли в этот день надела розовое платье из перьев, которое подчеркнуло ее соблазнительные формы. А в качестве украшений выбрала серьги, кольца и браслет с драгоценными камнями и самое главное – бриллиантовое колье в форме губ, подарок от любимого Трэвиса.

Роскошные подарки – обязательный атрибут мероприятия (фото: instagram.com/kyliejenner)

Вместе с компанией гостей, куда входили близкие и друзья, они отправились в Италию. Среди них были замечены Скотт Дисик, София Риччи, а также возлюбленный Крис Дженнер – Кори Гэмбл.

Кайли и Трэвис (фото: instagram.com/kyliejenner)

Девушка выложила массу романтичных фото с любимым – рэпером Трэвисом Скоттом. "Идеальный день в Позитано", – написала Кайли под фото, где они сидят на фоне живописных скал и разноцветных домиков. Разумеется, в плавание отправилась и годовалая Сторми, которой Кайли посвятила максимум внимания. И постов в своем микроблоге.

Кайли обожает путешествия (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли буквально засыпала сеть милыми и трогательными кадрами, посвященными материнству. "Любовь без границ", "Я благословлена", – в этих словах Кайли заключен весь смысл подобных постов. Она обнимает малышку, всюду фотографируется с ней. снимает веселые ролики и буквально не спускает с рук.

Сторми всегда сопровождает маму в поездках (фото, видео: instagram.com/kyliejenner)

К слову, для прогулки по Италии звезда выбрала практичный и стильный наряд –белое платье-рубашку в тонкую полоску, которое дополнила поясной сумочкой Jacquemus и многочисленными украшениями из желтого золота. А девочку она нарядила в белый топ, голубые джинсы и серебристые босоножки. В руках она держала похожую на мимину сумочку, но ярко-зеленого оттенка.