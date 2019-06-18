Любовь и голуби: Джамала сняла на видео прогулку с подросшим сыночком

Джамала всего пару дне назад вернулась со своего сказочного во всех смыслах путешествия по Марокко. Напомним, что певица улетела в эту страну со своим супругом – Сеит-Бекиром. При этом малыш остался дома, скорее всего, с бабушкой и дедушкой. Джамала и Бекир колесили по всему Марокко, успев за несколько дней посетить целый ряд уникальных городов. Певица спешила показывать поклонникам дестяки фото и видео…

Вернулась певица в Киеве специально к очередному эфиру шоу "Голос. Діти", который прошел 16 июня. Конечно же, молодая мама успела соскучиться по сыночку.

На своей instagram-страничке в разделе сториз Джамала поспешила опубликовать короткое видео с Эмиром-Рахманом. Отметим, что в марте 2019 года мальчику исполнился год.

На видео мама гуляет с сыном по огромной территории стадиона. Эмир-Рахман бегает за голубями. Певица в шутку так и подписала одно фото – "Любовь и голуби". Соответствующее видео появилось в twitter-блоге MyGlamWish.

Сын Джамалы на прогулке (фото: instagram.com/jamalajaaa)

К слову, Джамала также присоединилась к "звездному флешмобу" в честь международного Дня Отца, который в большинстве стран мира отпраздновали 16 июня. Многие пользователи сети, среди который актеры, певцы, модели и другие публичные люди, стали публиковать трогательные фото – кто-то делился воспоминаниями с детства со своим папой, кто-то публиковал снимки мужа с ребенком.

Джамала показала сразу два фото. На одно снимке ее отец (Алим Айярович Джамаладинов) держит на руках еще совсем маленького внука. На втором фото с Эмиром-Рахманов его отец – супруг Джамалы Сеит-Бекир.

"Так много доверия, заботы и любви. Они лучшие", - подписала трогательные фото Джамала.

Отец Джамалы с внуком (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Сеит-Бекир с сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала в роскошном платье-вышиванке заворожила ярким "луком". Певица показала фотографии с последнего города в котором она побывала в Марокко - Рабат.

Ранее сообщалось о том, что Джамала поделилась историей создания уникального платья для поездки в Марокко.