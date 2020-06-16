Любовь - это выбор: девушка Остапчука поделилась страстным фото с ведущим

Пока развод телеведущего Владимира Остапчука и его новый роман продолжают активно обсуждаться в прессе и сети, он старается поменьше реагировать на выпады в свой адрес и наслаждаться счастьем с возлюбленной - нотариусом Кристиной Горняк. Пара встречается уже более полугода и недавно начали жить вместе, чему очень рады. На своей странице в Instagram 33-летняя девушка поделилась страстным совместным кадром с любимым мужчиной.

На фото Владимир запечатлен в классическом костюме с белой рубашкой и галстуком-бабочкой, а Кристина - в элегантном вечернем платье персикового оттенка. Девушка прижимается к избраннику, положив руку ему на грудь и прикрыв глаза, а тот целует ее в висок и обнимает за попу.

В подписи к публикации Горняк порассуждала о выборе и отметила, что не стоит никого слушать и решать только самому.

Кристина Горняк завела сеть чувственным фото с Владимиром Остапчуком (фото: instagram.com/kristygor)

"Любовь, как и каждый момент в жизни - это выбор! Выбор который мы делаем каждое утро! Выбор который мы делаем каждый вечер! Но, этот выбор только мой и только мне с ним идти! Поэтому бессмысленно слушать подсказки друзей, советы «советчиков», и даже родственников! Я ведь взрослая девочка и могу сама сделать свой выбор. Я точно знаю, как я хочу и уж точно знаю, как я не хочу!

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Знаете есть «Закон причины»? То, что Вы имеете в настоящий момент – это результат Ваших прошлых выборов и действий. Если Вы не хотите в будущем иметь то, что Вы имеете сегодня, примите решение идти другим путем, примите ответственность за все происходящее в Вашей жизни на себя. Вспомните, какой именно выбор привели Вас к этому результату и начните действовать по-другому. А каков ваш выбор сегодня? Согласны с моими словами?" - написала возлюбленная Остапчука.

Владимир отреагировал на пост любимой и признался ей в любви в комментарии.

Подписчики также поспешили выразить свое мнение.

Красивое фото

очень красивые

Только время расставит всё на свои места

100%, вы молодец, очень здравые мысли

Які ви гарні і щирі

Какие красивые

полностью согласна!

шикарная пара

А ещё, закон причины говорит о взаимосвязи благих и неблагих поступков и их результатов. Жаль, что вы стали соучастницей творения «доброе зло».

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Владимир Остапчук высказался о хайпе на скандале с разводом и звездной болезни.