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Что любовь делает! Соблазнительная Могилевская максимально оголила ножки на жарких фото

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Певица кокетливо обнажила спортивные ножки

Наталья Могилевская влюблена и счастлива. Певица буквально светиться изнутри, но пока не готова явить избранника миру. Зато она призналась, что любимый человек пришел посмотреть на ее выступление в рамках концерта "Ночь суперхитов", который состоялся 4 декабря в киевском Дворце "Украина". По такому случаю, артистка облачилась для сценического номера на песню "Покохала" в весьма откровенный наряд и максимально оголила стройные ножки и бедра для эффектных фото в Instagram.

Так, на снимках певица позировала в пикантном платье с пайетками и высокими разрезами. Наряд позволил ей блеснуть стройными спортивными ножками и похвастаться глубоким декольте.

Образ Наталья довершила крупной заколкой – трендом сезона среди аксессуаров. По рукам с плеч струились цепочки до манжет платья, а на пальцах красовались крупные перстни с массивными прозрачными камнями. Макияж – естественный, с акцентом на выразительные глаза.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица озадачила поклонников, попросив их выбрать лучшее из трех фото. Комментаторы растерялись и вместо этого одарили звезду комплиментами.

  • Наталочка, виглядаєш гарно та звабливо
  • Красивая! Великолепная! Будь счастливой!
  • Вы великолепны
  • Что любовь делает! Наташа,ты просто расцвела! Красавица!
  • И Наталья, и костюмы всегда шикарные
  • Какая красивая, супер!
  • Красуня
  • Спокуслива молодиця
  • Восхитительная!
  • Наташа,ты супер!
  • Везде хорошо, главное натуральная

Скриншот комментариев

Напомним, что победитель Танцев со звездами 2019 Евгений Кот рассказал, как покорил Наталью Могилевскую на главном паркете страны.

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