ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Люблю трудности: Регина Тодоренко мечтает выйти на паркет в следующем сезоне Танцы со звездами

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.11.2019 - 13:38
Люблю трудности: Регина Тодоренко мечтает выйти на паркет в следующем сезоне Танцы со звездами
Регина Тодоренко (фото: пресс-служба 1+1)

Тодоренко предложила организаторам шоу пригласит ее в следующем году

В это воскресенье на канале "1+1" прошел десятый прямой эфир шоу Танцы со звездами 2019. Отметим, что ведущей балкона на этот раз была украинская путешественница Регина Тодоренко, которая успела продемонстрировать растяжку на шпильках. Традиционно во время рекламы поклонники наблюдали за бэкстейджем проекта на официальной странице в Фейсбуке, который в этом году ведет актер и ведущий "Сніданку. Вихідний" Александр Попов. По мнению Александра, все самое интересное всегда остается за кадром.

Так, в прошлый раз в рекламной паузе Александр успел пообщаться с суперзвездой Региной Тодоренко, которая была ведущей балкона. Регина рассказала о своих впечатлениях от проведения первого прямого эфира.

"Очень волнуюсь. Кажется, было бы легче отдыхать с мозамбиканцамы", - в шутку сказала артистка. - Я поражена. Здесь действительно классная организация и выступления героев непревзойденные. Я смотрю все выпуски в YouTube и очень болею за Аню Ризатдинову. Елена Кравец тоже очень крутая. Какая градация у нее произошла от первого до одиннадцатого эфира".

Люблю трудности: Регина Тодоренко мечтает выйти на паркет в следующем сезоне Танцы со звездами

Красотка Регина Тодоренко в качестве ведущей балкона Танцы со звездами 2019, десятый эфир

На вопрос, хотела бы она принять участие в проекте, Регина ответила: "Думаю, может в следующем году ... Может меня пригласят. Почему бы нет? Это очень крутой проект. Конечно, сложно, но я люблю трудности. Ты видел, что я могу? Видел, как я прыгала с водопада Виктория? Поэтому, мне кажется, что я бы Танцы тоже одолела, если вдруг не забеременею. Или буду танцевать беременной ча-ча-ча".

В свою очередь, артист Павел Зибров, который был гостем на эфире, также признался, что болеет за Елену Кравец.

Напомним, в это воскресенье на канале "1+1" состоится долгожданный четвертьфинал Танцев со звездами 2019, который удивит телезрителей новыми феерическими постановками, ведь борьба за место в финале стала ожесточённее. Пять пар, которые остались в проекте, будут пытаться превзойти своих конкурентов, поэтому готовы показать на паркете еще больше техники и танцев.

Напомним, ранее Наталья Могилевская сделала похвальное признание о Тодоренко! В 2008 году Регина вошла в число финалистов проект “Фабрика звёзд-2”, после чего стала солисткой группы Real O. Продюсером группы являлась Могилевская. Во время 10-го эфира Танцев со звезами Могилевская и Тодоренко встретились и сделали совместные фото.

"Бесстрашная партнерша": Остапчук впечатлил опасным трюком на репетиции Танцев со звездами 2019 Делали скидку на настроение: Елена Кравец рассказала о танцах с Юрием Ткачом
Новости Украины Танцы со звездамиРегина Тодоренко
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь