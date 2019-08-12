"Люблю тебя и море": жена MONATIK'а очаровала сеть фото с сыночками

Ирина Демичева показала трогательные кадры семейной идиллии
Дмитрий Монатик (MONATIK) с женой и по совместительству его директором Ириной Демичевой и двумя сынишками отправился после насыщенных гастрольных будней на отдых в солнечную и гостеприимную Турцию. Звездная семья остановилась в одном из фешенебельных гостиничных комплексов Анталии. Здесь Ирина встретила свой день рождения (10 августа). Жена певица показала в Instagram немало умилительных фото и видео с мужем и детьми, хотя так балует подписчиков не часто.
Новое фото на страничке супруги артиста привело поклонников в полный восторг. На снимке Ирина держит за руки сыновой. Она позирует на фоне моря и пляжа в легком прозрачном платье-халате с красноречивой вышивкой на спине: "Люблю тебя и море". Именно такую подпись она оставила под душевным кадром.
Фото растрогало подписчиков Ирины до глубины души – они сразу оценили душевный снимок и восхитились царящей на нем семейной идиллией.
Фото: Ирина Демичева с сыновьями (instagram.com/irinademicheva)
Под публикацией комментарий оставила даже Даша Астафьева - она ограничилась сердечками.
Скриншот комментариев
Также Ирина показала зажигательный танец Дмитрия с сыном. Певец - в шляпе, белой футболке и шортах. Он взял мальчика за руки и делает вместе с ним па в так зажигательной композиции.
Также жена артиста показала редкое фото, на котором позирует вместе с любимым мужчиной. Скорее всего, снимок был сделан во время праздничного застолья в честь ее дня рождения.
Фото: MONATIK и Ирина Демичева (instagram.com/irinademicheva)
Ранее жена MONATIK'а Ирина Демичева растрогала сеть кадрами, где певец учит сына дайвингу.
К слову, жена MONATIK'а вызвала восторг снимком в купальнике. Она позировала сразу после заплыва в бассейне.