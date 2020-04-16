Люблю распеваться: Леся Никитюк назвала свою любимую "сцену"

16 марта мир отмечает День голоса. Самые голосистые звезды Нового канала (Леся Никитюк, Владимир Жогло, Макс Узол) рассказали, где и как они любят тренировать вокал.

Леся поет в машине

Леся Никитюк уже не раз говорила о том, что любит петь. Ведущая Нового канала выпустила собственный хит «Ями», а на карантине активно поет караоке.

– Я люблю распеваться везде, – говорит Никитюк. – Особенно в машине. Во время карантина выезжаю в магазин за продуктами, просто еду и пою. С преподавателями вокалом не занимаюсь. У меня дома поют мама, тетя, пела бабушка. Поэтому мы все такие поющие (улыбается). Во время застолий исполняем «Цвіте терен», колядки.

«Вар’яти» поют по два часа

Владимир Жогло

Артист «Вар`яти-шоу» Владимир Жогло нередко поет на сцене во время концертов. А за столом, по его словам, он больше любит слушать, как это делает его мама.

– За столом я всегда пою народные песни. Вообще, наш коллектив любит петь, – делится Жогло. – На внутренних «вар’ятівських» корпоративах частенько зовем «троїстих музик» и можем петь с ними два-три часа, не повторяя песен. А за семейным столом обожаю пение мамы, потому что она поет, как ангел! И еще люблю слушать профессионалов в этом деле.

Макс Узол оказался оперным певцом

Макс Узол

Ведущий тревел-реалити Нового канала «У кого більше?» Максим Узол, как оказалось, может исполнять оперные арии!

– Я больше люблю бренчать на гитаре и петь рок-хиты 90-х в компании, – рассказывает Максим. – Когда сидим с друзьями у реки или на лавочке. Кстати, я когда-то пел оперу! Было такое. «О соле мио», арии из Наталки Полтавки. Тогда три месяца готовился к концерту, тренировался, не ел семечек и не пил колу. А когда вышел на сцену и спел – всем было пофиг на технику. Поэтому больше не пел. Оперу у нас, к сожалению, не ценят. Зато опера развила легкие – я воздушный шарик надуваю за один вдох!