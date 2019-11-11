"Люблю оставаться собой": Вера Брежнева показала свой любимый вариант макияжа

Вера Брежнева - яркая и эффектная, и с легкостью примеряет на себя самые разнообразные образы. К примеру, недавно певица вызвала восторг появлением в пикантном латексном костюме и игривой "кошачьей" маске, перевоплотившись в сексуальную кошечку. При этом артистка призналась, что не любит слишком яркий макияж, который делает ее непохожей на саму себя.

На своей странице в Instagram Вера опубликовала портретный снимок, на котором она запечатлена со своим любимым вариантом макияжа на лице - нюдовым. Она лишь слегка подвела глаза и накрасила губы светлым блеском, а также выровняла тон лица.

"Макияж чаще всего не совсем правильно воспринимают. Мэйк нужен, чтобы слегка откорректировать недостатки и подчеркнуть достоинства. При этом не нарисовать маску на себе, какое-то чужое лицо, пусть и красивое. Люблю даже в макияже оставаться собой. Поэтому мой любимый - нюдовый мэйк. Вера, 37 лет. Ps. Я не грустная, не уставшая. Просто спокойная", - поделилась Брежнева.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com.ververa)

Пользователи сети поспешили оставить свои отзывы под таким нежным и милым фото артистки.

Вера, вы для меня самая нежная, светлая, добрая. Это отличное фото с естественной красотой

Сказочно хороша, всегда. сильная, удивительно удивительна

С большим интересом наблюдаю за Вашим искусством быть красивой женщиной и за культивацией именно природной красоты

Просто спокойная. И красивая.

Без мейка вы еще красивая, чистая и нежная.Вы из нутри и снаружи одинаковая, реалная,, настощая, оригиналная.Любимоя моя певица

Верочка , почему у Вас часто такой грустный взгляд? Улыбнитесь

Ну Вера, с вашей внешностью можно все!)

Я тоже люблю такой мэйк

Без макияжа любая женщина выгляди моложе, натуральнее. Вера, вы супер! Да что там говорить, красоту ничем не испортишь, даже макияжем

Вы прекрасны

Как тебе идет твоя естественность

Скриншот комментариев (instagram.com.ververa)

Кстати, Вера Брежнева раззадорила поклонников "мокрым" фото у фонтана в Италии.