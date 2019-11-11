"Люблю оставаться собой": Вера Брежнева показала свой любимый вариант макияжа

Певица отметила, что не любит рисовать на себе чужое лицо
Вера Брежнева - яркая и эффектная, и с легкостью примеряет на себя самые разнообразные образы. К примеру, недавно певица вызвала восторг появлением в пикантном латексном костюме и игривой "кошачьей" маске, перевоплотившись в сексуальную кошечку. При этом артистка призналась, что не любит слишком яркий макияж, который делает ее непохожей на саму себя.
На своей странице в Instagram Вера опубликовала портретный снимок, на котором она запечатлена со своим любимым вариантом макияжа на лице - нюдовым. Она лишь слегка подвела глаза и накрасила губы светлым блеском, а также выровняла тон лица.
"Макияж чаще всего не совсем правильно воспринимают. Мэйк нужен, чтобы слегка откорректировать недостатки и подчеркнуть достоинства. При этом не нарисовать маску на себе, какое-то чужое лицо, пусть и красивое. Люблю даже в макияже оставаться собой. Поэтому мой любимый - нюдовый мэйк. Вера, 37 лет. Ps. Я не грустная, не уставшая. Просто спокойная", - поделилась Брежнева.
Фото: Вера Брежнева (instagram.com.ververa)
Пользователи сети поспешили оставить свои отзывы под таким нежным и милым фото артистки.
Скриншот комментариев (instagram.com.ververa)
Кстати, Вера Брежнева раззадорила поклонников "мокрым" фото у фонтана в Италии.