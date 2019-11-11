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"Люблю оставаться собой": Вера Брежнева показала свой любимый вариант макияжа

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Певица отметила, что не любит рисовать на себе чужое лицо

Вера Брежнева - яркая и эффектная, и с легкостью примеряет на себя самые разнообразные образы. К примеру, недавно певица вызвала восторг появлением в пикантном латексном костюме и игривой "кошачьей" маске, перевоплотившись в сексуальную кошечку. При этом артистка призналась, что не любит слишком яркий макияж, который делает ее непохожей на саму себя.

На своей странице в Instagram Вера опубликовала портретный снимок, на котором она запечатлена со своим любимым вариантом макияжа на лице - нюдовым. Она лишь слегка подвела глаза и накрасила губы светлым блеском, а также выровняла тон лица.

"Макияж чаще всего не совсем правильно воспринимают. Мэйк нужен, чтобы слегка откорректировать недостатки и подчеркнуть достоинства. При этом не нарисовать маску на себе, какое-то чужое лицо, пусть и красивое. Люблю даже в макияже оставаться собой. Поэтому мой любимый - нюдовый мэйк. Вера, 37 лет. Ps. Я не грустная, не уставшая. Просто спокойная", - поделилась Брежнева.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com.ververa)

Пользователи сети поспешили оставить свои отзывы под таким нежным и милым фото артистки.

  • Вера, вы для меня самая нежная, светлая, добрая. Это отличное фото с естественной красотой
  • Сказочно хороша, всегда. сильная, удивительно удивительна
  • С большим интересом наблюдаю за Вашим искусством быть красивой женщиной и за культивацией именно природной красоты
  • Просто спокойная. И красивая.
  • Без мейка вы еще красивая, чистая и нежная.Вы из нутри и снаружи одинаковая, реалная,, настощая, оригиналная.Любимоя моя певица
  • Верочка , почему у Вас часто такой грустный взгляд? Улыбнитесь
  • Ну Вера, с вашей внешностью можно все!)
  • Я тоже люблю такой мэйк
  • Без макияжа любая женщина выгляди моложе, натуральнее. Вера, вы супер! Да что там говорить, красоту ничем не испортишь, даже макияжем
  • Вы прекрасны
  • Как тебе идет твоя естественность

Скриншот комментариев (instagram.com.ververa)

Кстати, Вера Брежнева раззадорила поклонников "мокрым" фото у фонтана в Италии.

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