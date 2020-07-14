Люблю в любую погоду: Катя Осадчая в ярком жакете прогулялась по колоритной Одессе

Даже прохладная погода не смогла помешать ведущей устроить интересную прогулку
Катя Осадчая очень любит путешествовать - благо, у нее нередко бывают поездки по работе, в которые она иногда берет и мужа с сыном. Телеведущая всегда старается урвать хоть немного времени, чтобы погулять и насладиться тем местом, где находится в данный момент. На днях она отправилась по работе в Одессу, и по традиции отправилась немного погулять по колоритному городу.
Правда, с погодой Кате не повезло - именно ее свободный день выдался пасмурным и прохладным, что совершенно не помешало ей насладиться променадом.
На фото звезда запечатлена в широких джинсах, голубой полосатой рубашке и молочной короткой куртке, а в руках у нее был еще яркий розовый жакет, который она позже надела вместо куртки. Осадчая была в удобных босоножках и без макияжа, а волосы собрала в хвост.
Довольная ведущая прошлась по берегу моря и живописным одесским улочкам.
"Вільні пів дня припали на найхолодніший день. не купалися, але гуляли. Одесу люблю в будь-яку погоду", - поделилась теледива.
Катя Осадчая в стильнои образе прошлась по Одессе (фото: instagram.com/kosadcha)
Поклонники принялись комментировать свежие фото Осадчей, радуясь за нее.
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Напомним, Катя Осадчая сверкнула стройными ногами в блестящем мини-платье за 15 тысяч гривен.