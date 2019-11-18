"Люблю до Луны и обратно": Тина Кароль трогательно поздравила сына с днем рождения

Тина Кароль пропустила полуфинал Танцев со звездами 2019 и на это была очень уважительная причина - она отправилась в Лондон к сыну Вениамину, ведь 18 ноября мальчик празднует 11-летие. Кстати, в "голд руме" певицу подменила Катя Осадчая – она воссоединилась со своим мужем Юрием Горбуновым в прямом эфире, чем пара несказанно порадовала поклонников. В это время украинская поп-дива опубликовала в "сториз" Instagram трогательную открытку, которую подписала для сына.

Певица поделилась коротким ролик, на котором можно хорошо увидеть душевное послание звездной мамы любимому сыночку. Текст написан на английском языке, но есть и фраза на украинском. Артистка ранее признавалась, что Веня проживает в Великобритании в семье украинского священника, где чтят национальные традиции и придерживаются их, а также звучит украинская речь – русский мальчик почти забыл.

Так, Тина написала: "Дорогой сынок! Я люблю тебя до Луны и обратно. Мы переполнены гордостью за тебя! З днем нарождення! С днем рождения, родной!" Также в тексте можно увидеть аккуратное сердечко и даже двух держащихся за руки человечков, нарисованных обычной шариковой ручкой.

Фото: Тина Кароль поздравила сына с днем рождения (instagram.com/tina_karol)

Позже артистка также опубликовала фото самого именинника с подписью: "С днем рождения, Веня". На снимке мальчик слегка улыбается и позирует в клетчатой рубашке и темном мужском кардигане.

Фото: Тина Кароль поздравила сына с днем рождения (instagram.com/tina_karol)

Кстати, в прошлом году Тина также на день рождения летала к сыну в Лондон. Праздник прошел в одном из развлекательных центров в кругу друзей мальчика. Гости во всю наслаждались пиццей, играли на автоматах, а в конце праздника их ждал большой торт.

Напомним, что Тина Кароль поделилась основами воспитания сына Вениамина. Певица призналась, что старается быть для мальчика другом, не ругает и не наказывает его.