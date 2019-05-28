"Люблю красивые женские тела": жена Николая Тищенко удивила неожиданным признанием

Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

Барановская также еще раз блеснула эффектным образом в роскошном платье

Алла Барановская решила оригинальным образом пожаловаться многотысячной армии подписчиков на… новые алгоритмы сети instagram. Супруга Николая Тищенко сделала это мастерски: и пожаловалась, и мотивировала заходить на свою страничку, еще и роскошный образ с прошедшей столичной вечеринки показала.

Так, на своей instagram-страничке Барановская опубликовала короткое видео, в котором блогер плавной походкой шагает в восхитительном вечернем платье. На жене украинского ресторатора – вечернее объемное платье цвета фуксии. С пышной юбкой и таким же пышным верхом, а также со шлейфом. Отметим, что в таком образе Барановская блистала во время столичной вечеринки "Бал цветов", которая отгремела еще 15 мая. Но ведь никогда не поздно показывать все новые и новые детали своего яркого образа.

"На встречу всем трудностям и испытаниям меня научили идти красиво", - подписала видео Барановская.

Видео: instagram.com/allabonya

Однако примечательна вторая часть обращения Аллы к подписчикам:

"Эх, как вернуться в главную ленту? Кто-то еще видит мои фотки спустя неделю паузы в новых алгоритмах? Говорят, что теперь сиси и попы не будут в актуальном... Мне грустно, я люблю красивые женские тела и эстетичные кадры", - отметила Барановская.

Поклонники Аллы также поспешили оставить свои комментарии под ее новым видео:

"Как так, попы и сиси не будут в актуальном? А что тогда актуальное?))"

"Алла, если долго не появляетесь в ленте, перехожу сама на страницу)"

"Ви пример сильной, целеустремлённой девушки и в тоже время красивой!"

"Вы очень красивая и интересная, вот понимаю Николая на все 100%!"

"Превосходная! Вы как-то вообще пропали из ленты. Надеюсь, вернетесь снова к нам)"

"Обожаю женские тела. Эстетика, мотивация и наслаждение!! "Голое" тело можно по-разному подавать, и не пошло тоже!"

Также предлагаем еще раз поближе рассмотреть шикарный образ Барановской для вечеринки "Бал цветов".

Алла Барановская в платье цвета фуксии (фото: instagram.com/allabonya)

Напомним, ранее жена Николая Тищенко блеснула точеной фигурой в платье Dolce & Gabbana. Отметим, что ресторатор отпраздновал свой день рождения несколько раз в разных ресторанах.

А до этого Алла Барановская отпраздновала день рождения Николая Тищенко в полупрозрачном наряде.