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"Любит, когда я без одежды": Маша Ефросинина поделилась откровениями о муже

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.05.2019 - 18:34
"Любит, когда я без одежды": Маша Ефросинина поделилась откровениями о муже
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая пожаловалась на дождливую погоду во время отпуска

Популярная телеведущая Маша Ефросинина с удовольствием делиться с подписчиками философскими мыслями и своей жизненной мудростью, а также традиционно демонстрирует стильные образы. А вот семейные фото и кадры с мужем, бизнесменом Тимуром Хромаевым знаменитость выставляет на всеобщее обозрение нечасто. Так, оказалось, что Маша и ее любимый мужчина отправились отдыхать на остров Капри, правда, погода подкачала, но благодаря супругу настроение ведущей было на высоте. Об это она рассказала в Instagram.

На свежем фото Маша позирует в ярком цветастом халате в номере гостиницы. Свой курортный лук она дополнила укороченными джинсами, свободной белой футболкой и замшевыми мюлями. Ведущая показала себя в повседневном образе без грамма косметики.

Она пожаловалась на погоду, царящую в Италии,  также отметили, что положение спас ее любимый муж, который не давал звезде скучать.

&quot;Любит, когда я без одежды&quot;: Маша Ефросинина поделилась откровениями о муже

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Нереальный дождь, мать его, лил все дни моего побега на Капри! Спонсор погоды — уверена, моя подруга Лена Пермяк. Думаю, они вступили в сговор с моим мужем - он, в принципе, не очень любит, когда я в одежде. Спонсор моего постоянного ржача, несмотря на ненавистную погодную мряку - мой Тимур Хромаев. А теперь пора домой! Ciao, Capri!" - написала она.

Подписчики Маши начали ее утешать и просить не расстраиваться из-за испорченного отдыха, а также оставили для ведущей массу комплиментов.

"Вы очень теплые", "Очень стильная!", "Очаровательная и юморная Маша. Вы прелесть!", "Марія, Ви уже гарна!", "Голая перед мужем - идеальный отпуск", "Вы восхитительны! Обожаю Вас и Ваше чувство юмора!", "Замечательно выглядите", "Умница и обалденная красавица!", "Прелесть прелестная", - отмечали комметаторы.

В сториз Маша показала совместное фото с мужем и попрощалась с райским островом, который расстроил ее дождливым приемом: Ciao, Capri!

&quot;Любит, когда я без одежды&quot;: Маша Ефросинина поделилась откровениями о муже

Маша Ефросинина с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ранее Маша Ефосинина поделилась мудрыми советами на все случаи жизни.

Напомним, что  Маша Ефросинина порассуждала о поводу внешности и молодости. Стоит сказать, что 25 мая ведущая отметила 40-летие.

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