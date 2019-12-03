Любимый, пляж и развлечения: Бритни Спирс показала, как отметила 38-летие (видео)

Бритни Спирс вчера, 2-го декабря, отметила 38-й день рождения. По этому поводу звезда, которая обожает видео, смонтировала новый ролик. В нем певица наглядно продемонстрировала, что скучать ей было некогда. Так, Бритни успела поиграть в боулинг, покататься на коньках, задуть свечи на огромном торте, оформленном в романтическом ключе, а также просто насладиться роскошными пейзажами из Майами. И все это в компании своего бойфренда – Сэма Асгари, который и организовал звезде праздник.

Бритни и Сэм отметили весело день рождения певицы (видео: instagram.com/britneyspears)

«Это мой день рождения, bitches», – оставила Бритни под роликом дерзкую подпись. «Самые огромные пожелания тебе», – прокомментировал пост 25-летний возлюбленный Спирс. Остальные подписчики также поспешили присоединиться к поздравлениям. В целом, менее чем за 8 часов видео набрало более миллиона просмотров и тысячи комментариев. «С днем рождения, королева!», «Ты достойна самого лучшего дня рождения!», «Надеюсь, твой день рождения был самым волшебным»…

Звезде исполнилось 38 (фото: instagram.com/britneyspears)

Что ж, Бритни еще раз продемонстрировала, что даже на отдыхе не выключает активность. Напомним, певица и ее парень обожают записывать видео с тренировок. На странице Спирс в Instagram можно найти самые разнообразные ролики из спортзала, пробежек, занятий на свежем воздухе, велосипедных прогулок. Не меньше в микроблоге знаменитости и суто женских видео. Спирс – настоящий шопоголик, и она не упускает случая продемонстрировать новые наряды, купленные во время многочисленных походов по магазинам.

К примеру, недавно она порадовала поклонников роликом, где крутится перед зеркалом в весьма соблазнительных образах. Мини-платье ярко-красного оттенка, а также кроп-топ с мини-шортами подчеркнули стройное тело звезды и еще раз доказали, что она трудится в спортзале не зря.