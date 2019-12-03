Любимый, пляж и развлечения: Бритни Спирс показала, как отметила 38-летие (видео)

Именинница опубликовала забавный ролик
Бритни Спирс вчера, 2-го декабря, отметила 38-й день рождения. По этому поводу звезда, которая обожает видео, смонтировала новый ролик. В нем певица наглядно продемонстрировала, что скучать ей было некогда. Так, Бритни успела поиграть в боулинг, покататься на коньках, задуть свечи на огромном торте, оформленном в романтическом ключе, а также просто насладиться роскошными пейзажами из Майами. И все это в компании своего бойфренда – Сэма Асгари, который и организовал звезде праздник.
Бритни и Сэм отметили весело день рождения певицы (видео: instagram.com/britneyspears)
«Это мой день рождения, bitches», – оставила Бритни под роликом дерзкую подпись. «Самые огромные пожелания тебе», – прокомментировал пост 25-летний возлюбленный Спирс. Остальные подписчики также поспешили присоединиться к поздравлениям. В целом, менее чем за 8 часов видео набрало более миллиона просмотров и тысячи комментариев. «С днем рождения, королева!», «Ты достойна самого лучшего дня рождения!», «Надеюсь, твой день рождения был самым волшебным»…
Что ж, Бритни еще раз продемонстрировала, что даже на отдыхе не выключает активность. Напомним, певица и ее парень обожают записывать видео с тренировок. На странице Спирс в Instagram можно найти самые разнообразные ролики из спортзала, пробежек, занятий на свежем воздухе, велосипедных прогулок. Не меньше в микроблоге знаменитости и суто женских видео. Спирс – настоящий шопоголик, и она не упускает случая продемонстрировать новые наряды, купленные во время многочисленных походов по магазинам.
К примеру, недавно она порадовала поклонников роликом, где крутится перед зеркалом в весьма соблазнительных образах. Мини-платье ярко-красного оттенка, а также кроп-топ с мини-шортами подчеркнули стройное тело звезды и еще раз доказали, что она трудится в спортзале не зря.