"Любимый город": Регина Тодоренко растрогала фото с сыном на улицах Одессы

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая поздравила Одессу с Днем города

Регина Тодоренко часть летнего отпуска провела в родной Одессе, куда прилетела с сыном Михаилом. Дома она не упустила возможности встретиться со школьными подругами, погулять по городу детства и поесть вкусный борщ и аппетитную кабачковую икру, рецептом которой охотно поделилась. 2 августа в Одессе праздновали Деь города, и одесситка Регина не смогла пройти мимо такого события.

На странице в Instagram она оставила поздравление для любимого города, а также поинтересовалась у поклонников, доводилось ли им бывать в Одессе. Телеведущая также опубликоваласерию снимков, сделанных на улицах Южной Пальмиры. Она позировала в белом платье в горошек с сыном Михаилом на руках, а также показала малыша в колоске.

"С Днем Рождения, мой любимый город Одесса. "Живи, моя Одесса! Живи и процветай!" Бывали в Одессе?" - спросила она.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники тут же начали делится своими воспоминаниями о Южной Пальмире, а также не забыли о комплиментах для Регины.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Такая настоящая

Милая красивая мама

Потрясающие какие

Вам очень идет быть мамочкой

Это тоже мой любимый город

Регина лапушка

Да, красивый город

Милашки

Регина, лапуля

Скриншот комментариев

Как, эта невероятная девушка может везде успевать. И со своими мужчинами находиться, и давать советы "Регина+1" и на орешке показываться и в сторис, и еще много где. Голова кругом от Регины.

Ранее Регина Тодоренко рассказала о своем материнстве, а также воспитании малыша.

Напомним, Регина Тодоренко поделилась мнением о положительных сторонах перемен в жизни. Она убеждена, что новые обстоятельства – это стимул идти дальше и отличная проверка на стойкость.