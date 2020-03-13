Любимые и настоящие: Топалов и Тодоренко впервые показали близких людей

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Влад и Регина провели незабываемое время в Питере в теплой компании

Регина Тодоренко и Влад Топалов провели прошлые весенние выходные в Санкт-Петербурге, где наслаждались беззаботностью, много гуляли и изучали город вдоль и в поперек. Певец до сих пор публикует охапками снимки счастливого уикенда с женой и друзьями и делится своими впечатлениями от поездки. Так, он впервые показал близких людей, с которыми знаком более 20 лет!

На веселых и задорных фото Регина показывает язык, шлет воздушный поцелуй в камеру и позирует вместе с семейной парой – друзьями артистов. На ведущей серая вязаная шапка и уютный теплый шарф. На Регине нет ни грамма косметики.

"Можно мнооооого говорить... но, пожалуй, не буду. Мы дружим 20 лет. Больше и ближе - ни с кем. Любимые! Образованные! Веселые! Настоящие!" - подписал снимки Влад.

Фото: Регина Тодоренко с друзьями (instagram.com/vladtopalovofficial)

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Какие клевые! А глаза! Счастья вам и мира!

Позитивная у вас аура

И красивые

Супер

Влад, отлично получилось. Молодцы

Такая красивая пара!

Здорово так дружить!

Скриншот комментариев

Ранее он назвал своих друзей "одной большой семье", опубликовав общий снимок на фоне одной из выдающихся достопримечательностей города.

Фото: Регина Тодоренко с друзьями и Влвдом Топаловым (instagram.com/vladtopalovofficial)

Также Влад показал фото с вокзала "на чемоданах" и подписал "трилогию" весьма оригинально: "Пришел. Увидел-Победил. Ушел".

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Ранее Регина Тодоренко поделилась забавными фото, авторства своего мужа. Ведущая предстала перед поклонниками без макияжа и фильтров. Кадры нельзя назвать удачными, но это ничуть не огорчило жизнерадостную звезду.