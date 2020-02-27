Когда любимые близко: Джамала очаровала нежной фотосессией с сыном на пляже

Победительница Евровидения Джамала сейчас находится в ожидании чуда - певица беременна вторым ребенком и очень счастлива. При этом она совершенно не собирается сидеть дома и продолжает активную жизнь - работает, выступает на концертах и шоу и съездила на отдых в Египет с мужем и маленьким сыном Эмиром-Рахманом. Звезда призналась, что летом они с семьей тоже хотят где-нибудь отдохнуть и уже начали присматривать места.

На своей странице в Instagram Джамала поделилась теплой и атмосферной фотосессией с двухлетним сыночком. Мама и сын, одетые в удобную спортивную одежду, запечатлены на пляже - скорее всего, кадры были сделаны как раз во время их египетских каникул. Артистка опубликовала по две версии каждого снимка - цветную и черно-белую и поинтересовалась у фолловеров, какая им нравится больше.

"Мы ждём тёплый сезон, ищем места. Хотя все намного проще, тепло — это когда любимые близко. Цветные или ч/б? Какие фото вам больше отзываются?" - прокомментировала Джа.

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Атмосферные кадры не оставили равнодушными подписчиков звезды и они оставили много теплых отзывов.

Цветные, передают всю красоту!

Як на мене, всі фото передають щастя, любов, добро та тепло. Маминих обіймів ніхто не замінить!

Какие теплые, милые, спокойные фотографии

Фото супер, люблю ч/б по жизни. И здесь тоже ч/б нравятся больше

Обычно нравится ч/б, но здесь очень нравятся цветные

Все фото красивые

Милые фоточки, вы настоящая мама

Кольорові звісно

Синочок так на Вас став схожий. такі гарні

В цвете гораздо теплее

цветные. Ваши фото вдохновляют, от них такая энергия невероятная, спасибо

Безмежна Ніжність

Ваууу!!! Такі чудові

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Стоит напомнить, что недавно Джамала рассказала о реакции мужа на новость о второй беременности - Бекир даже боялся поверить в такое счастье.