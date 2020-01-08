С любимой в гамаке: Венсан Кассель показал трогательные кадры с семейного отдыха

Венсан Кассель вместе со свое молодой женой – 22-летней моделью Тиной Кунаки – сейчас отдыхает в Бразилии. Пара улетела туда на новогодние каникулы. Но если Тина периодически выкладывала в сеть фото с любимым мужем, а также свои соблазнительные в купальниках, то сам Кассель предпочитал хранить молчание. И вот несколько часов назад он не удержался и в очередной раз признался супруге в любви.

Венсан обожает свою жену (фото: instagram.com/vincentcassel)

На фото, которое запостил знаменитый французский актер, Венсан и Тина позируют в непривычном антураже. Оба они сидят в гамаке возле бассейна друг напротив друга. «Художественный разговор с моей самой любимой D.A в мире…», – написал Венсан и отметил, что это кадр из фотосессии для глянцевого журнала 7000 magazine.

Тина на фото предстала в купальнике с хищным принтом, а Венсан показал обнаженный торс. Он увлеченно что-то читает в телефоне, а девушка задумчиво смотрит вдаль, внимательно слушая супруга. Настоящая семейная идиллия! Фото собрало массу лайков от поклонников пары и много комментариев. В основном – с сердечками и приятными словами.

Венсан и Тина поженились в 2018-м (фото: instagram.com/tinakunakey)

Напомним, Венсан и Тина вместе уже около 4-х лет: популярный актер и начинающая, но весьма перспективная модель поженились в августе 2018-го. А до этого были пару лет в отношениях. До отношений с Тиной Венсан был долго женат на знаменитой итальянской актрисе Монике Беллуччи (с августа 1999 по август 2013-го года).

Актер и его экс-супруга сумели сохранить дружеские отношения ради детей: 15-летней Девы и 9-летней Леони. В новом браке уже подрастает малышка Амазони, которая появилась на свет весной прошлого года. Венсан и Тина до сих пор не показали ребенка, но наверняка в отпуск девочка отправилась вместе со знаменитыми родителями.