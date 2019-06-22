"Лягушонок мой": Настя Каменских и Потап растрогали романтикой в сети

После своей свадьбы 23 мая Настя Каменских и Потап довольно быстро вернулись к работе, однако стараются каждую свободную минутку проводить вместе и регулярно умиляют фанатов семейной романтикой. Певица сейчас находится в Израиле, где у нее концерты, а любимый скучает и очень ждет ее. На своей странице в Instagram артистка показала эффектное фото из Хайфы, отметив, что готова к выступлению.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

А после этого умилила нежным снимком с мужем, на котором Потап довольно смотрит в объектив, а Настя влюбленно смотрит на него. Они оба одеты в одежду белого цвета.

"Я їду до тебе моє сонечко #bearanddiamond #константа", - трогательно подписала фото Каменских.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

"Я тебе чекаю жабенятко моє", - тут же ответил продюсер.

Скриншот поста (instagram.com/kamenskux)

Подписчики поспешили оставить множество умиленных комментариев, желая им не потерять свою любовь и счастье.

Потап изменился и Настя стала ещё краше

Всем такой же любви, как Настя смотрит на Потапа!

Мы пара, мы пара, как ты не крути

Як на українській мові співуче звучать слова любові....

Какая красивая пара

Как вас можно не любить?

Солнышки

Счастливые такие

Самое милое что я увижу за сегодня пожалуй

Як романтично

Супер пара, такие вы! Не наглядеться )

Так нежно и мило

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, загоревшая Настя Каменских без макияжа восхитила внешним видом.

Ранее Настя Каменских взбудоражила сеть фото с известным мужчиной. Она позировала вместе с шоуменом Владимиром Остапчуком.

Кстати, Потап и Настя Каменских показали романтику в постели.