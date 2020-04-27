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Лучший партнер навсегда: Хайди Клум трогательно призналась в любви молодому мужу

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.04.2020 - 18:32
Лучший партнер навсегда: Хайди Клум трогательно призналась в любви молодому мужу
Хайди Клум и Том Каулитц (фото: instagram.com/heidiklum)

Звезда сделала романтичный пост

Хайди Клум во время карантина не стала меньше работать – звезда активно снимается в телешоу. Вся ее страница в Instagram полна забавных и увлекательных роликов и эпизодов. Но о личной жизни 46-летняя красавица также не забывает. За последнее время Хайди несколько раз трогательно призналась в любви своему молодому супругу – немецкому музыканту Тому Каулитцу. Особенно трогательным получился пост, где она сидит в объятиях мужа, который ее нежно целует. «Я люблю тебя», – написала коротко и емко звезда.

Хайди Клум и Том Каулитц (видео: instagram.com/heidiklum)

А несколько часов назад на ее странице появилось новое подтверждение ее слов. Хайди опубликовала очередное видео: она танцует вместе с мужем незамысловатый танец, заливаясь смехом и целуясь. На заднем фоне видно роскошную природу, а рядом с ними ходят домашние любимцы. Пара выглядит невероятно счастливой. «Мой любимый партнер по танцам навсегда», – добавила Клум трогательную подпись.

Оба они предстали в комфортных образах. Том одет в спортивные брюки и футболку, а также бейсболку и очки. А супермодель выбрала мешковатого вида длинное черное платье, а завершила лук клетчатым платком на шее и солнцезащитными очками в распущенных по плечам волосах. Таким образом Хайди вновь заставила сеть задуматься о своей возможной беременности.

Лучший партнер навсегда: Хайди Клум трогательно призналась в любви молодому мужуХайди намекнула о беремености (фото: instagram.com/heidiklum)

Напомним, недавно Клум оригинальным образом намекнула на свое «положение», запостив фото с «выпирающим» округлым животиком. Несмотря на то что она сразу написала, что виной тому – отличный ужин, поклонники стали поздравлять 46-летнюю знаменитость со скорым пополнением в семействе. Но, по всей видимости, пока что пара наслаждается своим браком и никуда не спешит.

Напомним, Хайди и Том поженились летом прошлого года. Пара сыграла свадьбу на роскошной яхте в Италии. А затем отправилась в длительный медовый месяц. Компанию им составил только брат-близнец Тома – Билл.

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