"Лучший голос планеты" Димаш Кудайберген в ходе евротура посетит Киев

Сразу после аншлагового концерта в Нью-Йорке казахстанский певец-феномен Димаш Кудайберген анонсировал весенний евротур. Исполнитель даст концерты в Германии, Беларуси, Латвии, Чехии и Украине. В Киеве певец выступит впервые, и планирует собрать "Дворец Спорта", вместительность которого составляет 7 000 человек.

Специально для киевского концерта Димаш готовит новое световое, звуковое и визуальное шоу, и конечно же, премьеры песен. И несмотря на то, что в это будет первый сольный концерт исполнителя в неньке, Димаш давно питает теплые чувства к Украине. Восемь лет назад певец выиграл первое место на украинском конкурсе "Восточный базар" и часто снимает видео в Украине, сотрудничая с топовыми украинскими мастерами. К примеру, украинский режиссер Алан Бадоев снял два видео для исполнителя - на трогательные песни "Знай" и "Любовь уставших лебедей". Съемки последнего проходили в Испании и Украине, где участвовали танцоры балета FREEDOM культового режиссера Елены Коляденко.

Dimash Kudaibergen - Akkuym / My Swan [Official MV]

Помимо Украины, Димаша с радостью чествуют и в других уголках земного шара. В Китае певец стал "Самым популярным певцом Азии" по версии Top Chinese Music Awards, а также был награжден статуэтками как "Лучший зарубежный певец" по версии MTV, "Певец года" по версии журнала "ОК" и еще десятком "самых-самых" по версии других музыкальных премий. В Азии он собирает самые большие стадионы – 150 тысяч зрителей одномоментно. А своих фанатов в 50 странах мира зовет dears и регулярно признается им в любви.

О его творчестве отзываются Дрю Беримор, Лара Фабиан исполняет с Димашем дуэтные композиции, а американская модель и актриса Ева Лонгория приглашает музыканта в качестве почетного гостя гала-концертов Global Gift в Париже и Каннах. Не так давно 25-летний обладатель шести октав Димаш Кудайберген исполнил саундтрек к новому фильму Джеки Чана "Авангард". Радостной новостью музыкант поделился с поклонниками в соцсетях, выложив видео с презентации фильма. И это далеко не все его достижения. Артист не почивает на лаврах, а продолжает работать над собой, каждый день совершенствуя мастерство.

Услышать чарующий голос любимчика Джеки Чана, которого не случайно называют его "Лучшим голосом планеты", "Народным Артистом Мира", "Космическим парнем" вы сможете 11 марта в киевском "Дворце Спорта"