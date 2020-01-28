Лучшая версия себя: Настя Каменских показала, как занимается спортом в Мексике 

Красоты карибского побережья способствуют занятиям спортом, считает Настя
Певица Настя Каменских, которая вместе с ее супругом Потапом являются членами жюри шоу Голос страны-10, и уже провели несколько слепых прослушиваний, продолжает публиковать жаркие фото из Мексики (следует отметить, что съемки слепых прослушиваний проходили заранее и выходят в записи).
Оказалось, что не только пляжами и расслабленным отдыхом занят ее день, певица не изменяет себе и активно тренируется, чтобы поддерживать свою соблазнительную фигуру в форме. Она опубликовала кадр, сделанный на побережье Карибского моря возле городка Тулум, на котором позировала на фоне довольно необычной скульптуры из дерева.
"Обожаю тренировки на свежем воздухе! Для меня занятия спортом это всегда в удовольствие! На природе я вдохновляюсь и снимаю эмоциональную усталость. В результате получаю прилив энергии и заряд позитива на весь день!" - поделилась она своим способом расслабиться и вдохновиться одновременно.
Для утренних активностей Каменских выбрала комплект формы собственного бренда спортивного бренда, который состоял из коротких шорт и топа. Поскольку жаркая мексиканская погода способствует возможному перегреву во время физических упражнений — выбор Насти вполне объясним. В качестве обуви певица выбрала яркио-оранжевые кроссовки и заплела волосы в пучок.
Подписчики поддержали Настю в ее пристрастии к спорту:
Стоит отметить, что в Мексике Настя Каменских значительно пополнила свой гардероб. Так ей приглянулась национальный элемент гардероба мексиканцев — пончо, фото в котором она разместила в соцсетях.