Лучшая тетя в мире: Ким Кардашьян устроила для племянника идеальные выходные

Ким Кардашьян, как известно, идеальная мама. Все четверо ее детей окружены вниманием и заботой. Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм растут счастливыми и любимыми. Что можно заметить по многочисленным постам звездной мамы. Несколько часов назад знаменитость решила показать, что она также и безупречная тетя. Старшая сестра Ким оставила на нее своего сына. И Ким, вместо того, чтобы заниматься своими делами, дав ему строгие указания, уселась смотреть с ним телевизор. Более того – парочка запаслась снеками и сладостями. «Когда я няня», – написал Ким под фото, на котором они позируют вместе, сидя на диване.

Ким – идеальная тетя (фото: instagram.com/kimkardashian)

Сеть принялась писать свои восхищенные комментарии, интересуясь, есть ли в еде, котоую Ким дала малышу, глюнет. Многие написали, что Кортни явно будет не в восторге. К слову, сама она отправилась в небольшое путешествие на авто, прихватив с собой 7-летнюю Пенелопу. Кортни показала роскошные природные виды, которые им встретились по пути, а также фото своей дочери.

​​​​​​​Кортни с дочкой (фото: instagram.com/kimkardashian)

К слову, на днях Ким также возмутила поклонников тем, что делает для 2-летней дочери бьюти-процедуры. На фото, которое она показала у себя в микроблоге, девочка появилась с роскошными ресницами. Пользователи сети тут же отметили, что такие ресницы выглядят неестественно. Многие предположили, что звездная мама сделала дочери ламинирование, накладные ресницы или какую-либо другую процедуру. Что ж, вполне можно предположить: ресницы девочки невероятно пышные, густые и подкрученные. Хотя если посмотреть на более давние фото малышки, можно предположить, что столь роскошные ресницы – просто подарок природы.

Ким обожает детей (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, девочка родилась в 2018-м году с помощью услуг суррогатной матери. Малышка славится свое очаровательной внешностью – по мнению многих поклонников, она самая красивая в знаменитой династии. Впрочем, остальные дети также известны яркой личностью и многочисленными талантами.