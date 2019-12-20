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"Лучшая песня года!" Каменских похвасталась новой наградой

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.12.2019 - 17:31
"Лучшая песня года!" Каменских похвасталась новой наградой
Настя Каменских (Фото: instagram.com/kamenskux)

Жена Потапа сообщила, что ее новый трек стал лучшей песней года

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая была признана певицей 2019 года, получила очередную награду. Телеканал "Украина" назвал новый трек жены Потапа под названием Elefante "Лучшей песней года".

Звезда сообщила об этом фанатам в Insatgram и похвасталась заветной статуэткой. На снимке можно увидеть 32-летнюю Настю в необычном розово-черном платье с пластиковыми вставками и золотыми заклепками, которое подчеркнуло ее аппетитную фигуру.

"Elefante - лучшая песня года! Спасибо, каналу "Украина". Я невероятно счастлива, что вам нравится моя песня. Поздравляю всех с наступающими новогодними праздниками и желаю, чтобы все ваши мечты осуществились! В новогоднюю ночь поздравлю вас со всех телеэкранов!" - написала в сети она.

&quot;Лучшая песня года!&quot; Каменских похвасталась новой наградойНастя Каменских (Фото: instagram.com/kamenskux)

Предлагаем вам увидеть клип на песню Elefante.

Напомним, ранее Настя Каменских была признана "Певицей года" по версии музыкальной премии M1 Music Awards. Кроме того, она также получила статуэтку в номинации "Червона рута" совместно с радиостанцией "Русское радио Украина".

Настя произвела настоящий фурор своим появлением на красной дорожке - артистка позировала в облегающем черном платье с пикантным вырезом на бедре - где, к слову, не просматривалось нижнее белье. Звезда дополнила свой соблазнительный лук интересной деталью – половину ее лица скрывала маска пантеры.

Мероприятие посетили сливки украинского шоу-бизнеса - многие из них также вышли в тот вечер на сцену, а организаторы отметили наградами достижения исполнителей в 10 номинациях.

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