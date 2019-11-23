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"Лучшая пара": Анна Ризатдинова восхитила стильным выходом в свет с партнером по Танцам со звездами

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Участники шоу появились на светской вечеринке

Анна Ризатдинова и ее партнер Александр Прохоров усиленно репетируют - ведь пара вышла в суперфинал проекта Танцы со звездами 2019, который состоится уже в ближайшее воскресенье, 24 ноября. Ранее спортсменка сделала внезапное признание о шоу и вспомнила свой долгий и непростой путь в нем. Однако при этом Анна с Сашей нашли время и на светский выход - они посетили вечеринку в честь дня рождения журнала Viva.

Яркими снимками гимнастка поделилась на своей страничке в Instagram. Для появления на публике Ризатдинова выбрала стильное платье с цветочным принтом и высокие сапоги, а ее партнер отдал предпочтение классическому серому костюму. Эффектный лук Анны завершили собранные в хвост волосы и нюдовый макияж.

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Участники финала Танцев со звездами с удовольствием позировали фотографам и лучезарно улыбались.

Фото: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (instagram.com/anna_rizatdinova)

"15 лет @viva_ukraine_magazine Желаю всегда быть первыми", - прокомментировала кадры гимнастка.

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Очарованные поклонники оставили много теплых отзывов, восхищаясь красивой парой и называя их самыми лучшими.

  • Красавчики
  • Ви красуня
  • Прекрасна и восхитительна!
  • Самые лучшие
  • Самые самые
  • Самая лучшая пара!!!
  • Хороша
  • Просто красуня!
  • Красавчики
  • Вы очень похожи с партнёром по танцам! Отличный дуэт
  • Вы, действительно, как сказал Чапкис очень красивая пара. Победы

Скриншот комментариев (instagram.com/anna_rizatdinova)

Напомним, что Анна Ризатдинова растрогала душевным поздравлением сына-именинника.

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