Лучшая открытка: Осадчая и Горбунов растрогали домашними играми с сыночком Ваней (видео)

Катя Осадчая и Юрий Горбунов продолжают проводить время дома на самоизоляции, к чему то и дело призывают своих фолловеров. При этом дома своим звездным родителям не дает скучать их трехлетний сын Ваня. Ранее Катя и Юрий неоднократно отмечали, что на период карантина им пришлось из телеведущих стать “родителями-аниматорами”. Осадчая и Горбунов постоянно находятся в поиске новых развлечений для сыночка, которому скучно дома. При этом телеведущие также решили помочь тысячам украинских семей, которые столкнулись с точно такой же проблемой. Осадчая записала милое видео, на котором показала фрагмент игр с сыночком.

Кстати, таким образом телеведущая присоединилась к кампании детского фонда UNICEF в Украине!

“Чтобы дети дошкольного возраста не остались без внимания и полезных занятий во время карантина, мы разработали для вас действенные советы! Под хештегом #ВчимосяВдома вас ждут активности, разработанные UNICEF и Министерством образования и науки Украины, в исполнении украинских звезд и блоггеров”, — говорится на instagram-страничке ЮНИСЕФ.

К плеяде звездных блогеров также присоединились Осадчая и Горубунов.

“На время карантина родители — лучшие выдумщики развлечений для своих детей. Хорошая инициатива @unicef_ukraine — делиться своими вариантами активностей, развивающих мелкую моторику, фантазию, память, восприятие цветов. Делитесь своими идеями, выкладывайте с хэштегом #LearningAtHome #ВчимосяВдома, отмечайте меня @kosadcha. И самыми крутыми идеями я поделюсь со своими подписчиками”, — обещает Катя Осадчая.

Тем временем сама Катя делится одним из вариантов полезного времяпрепровождения с сыном. К примеру, Катя и Юрий решилиа сделать с сыном открытку с каллами. Для этого понадобятся краски, ватные диски и ватные палочки!

“Теперь смывать макияж не нужно и мы делаем из них цветы”, — шутит Осадчая.

Также на видео Катя показала, с каким увлечением Ваня раскрашивает ватные диски, из которых потом Горбунов вырезает листья. Также мальчик сам приклеил цветочек к открытке.

Отметим, что Юрий и Катя все еще не показывают лицо сыночка и снимают его со спины. Звездные родители до последнего оберегают личное пространство ребенка от публичной жизни.

Напомним, ранее Юрий Горбунов от души "побил" Катю Осадчую вербой.