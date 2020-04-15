ru
ua

Лучшая открытка: Осадчая и Горбунов растрогали домашними играми с сыночком Ваней (видео)

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Катя призывает поклонников делиться своими идеями

Катя Осадчая и Юрий Горбунов продолжают проводить время дома на самоизоляции, к чему то и дело призывают своих фолловеров. При этом дома своим звездным родителям не дает скучать их трехлетний сын Ваня. Ранее Катя и Юрий неоднократно отмечали, что на период карантина им пришлось из телеведущих стать “родителями-аниматорами”. Осадчая и Горбунов постоянно находятся в поиске новых развлечений для сыночка, которому скучно дома. При этом телеведущие также решили помочь тысячам украинских семей, которые столкнулись с точно такой же проблемой. Осадчая записала милое видео, на котором показала фрагмент игр с сыночком.

Кстати, таким образом телеведущая присоединилась к кампании детского фонда UNICEF в Украине!

“Чтобы дети дошкольного возраста не остались без внимания и полезных занятий во время карантина, мы разработали для вас действенные советы! Под хештегом #ВчимосяВдома вас ждут активности, разработанные UNICEF и Министерством образования и науки Украины, в исполнении украинских звезд и блоггеров”, — говорится на instagram-страничке ЮНИСЕФ.

К плеяде звездных блогеров также присоединились Осадчая и Горубунов.

“На время карантина родители — лучшие выдумщики развлечений для своих детей. Хорошая инициатива @unicef_ukraine — делиться своими вариантами активностей, развивающих мелкую моторику, фантазию, память, восприятие цветов. Делитесь своими идеями, выкладывайте с хэштегом #LearningAtHome #ВчимосяВдома, отмечайте меня @kosadcha. И самыми крутыми идеями я поделюсь со своими подписчиками”, — обещает Катя Осадчая.

Тем временем сама Катя делится одним из вариантов полезного времяпрепровождения с сыном. К примеру, Катя и Юрий решилиа сделать с сыном открытку с каллами. Для этого понадобятся краски, ватные диски и ватные палочки!

“Теперь смывать макияж не нужно и мы делаем из них цветы”, — шутит Осадчая.

Также на видео Катя показала, с каким увлечением Ваня раскрашивает ватные диски, из которых потом Горбунов вырезает листья. Также мальчик сам приклеил цветочек к открытке.

Отметим, что Юрий и Катя все еще не показывают лицо сыночка и снимают его со спины. Звездные родители до последнего оберегают личное пространство ребенка от публичной жизни.

Напомним, ранее Юрий Горбунов от души "побил" Катю Осадчую вербой.

Олег Винник приоткрыл завесу театрального прошлого и показал уникальные кадры Олег Винник поделился пасхальной традицией из детства, которую соблюдает каждый год
Читать все новости