"Лучшая": Элина Свитолина показала роскошные формы в купальнике на отдыхе в Одессе

Элина Свитолина наслаждается заслуженным отдыхом в Украине, а именно – в родной Одессе, где она родилась. Отметим, что последние несколько недель у Элины выдались очень насыщенные и напряженные. Напомним, что украинская теннисистка участвовала в престижном международном теннисном турнире Уимблдон (24 июня – 14 июля), который ежегодно проходит в Лондоне. Однако в полуфинале Уимблдон свитолина уступила седьмой ракетке мира Симоне Халеп (румынская теннисистка) со счетом 1:6 и 3:6.

После поражения Свитолина решила набраться сил и перевести дух. А в качестве "места силы" выбрала солнечную Одессу!

Так, на своей instagram-страничке спортсменка опубликовала несколько ярких фото, позируя в свободных летних образах. Судя по геометкам, Свитолина остановилась в одном из лакшери-отелей на берегу Черного моря – на одном из самых популярных пляжей Одессы "Ланжерон".

На одном из последний снимков Свитолина наслаждается отдыхом. При этом спортсменка опубликовала редкий кадр – позируя в купальнике! Теннисистка выбрала черный закрытый купальник. Пляжный лук довершают массивные солнцезащитные очки и золотые украшения.

"Under Ukrainian sun" ("Под украинским солнцем), - подписала на английском яркое фото Свитолина.

Элина Свитолина в купальнике (фото: instagram.com/elisvitolina)

Поклонники Элины поспешили засыпать ее комментариями:

"Набирайся сил и вперед к ТОП-3 мирового рейтинга, задание на год!"

"Порясающая"

"Элина, ты лучшая, удачи тебе, красавица! Желаю тебе хорошо отдохнуть, расслабиться, набраться сил на вторую половину сезона"

"Ты всегда выглядишь отлично"

Скриншот комментариев: instagram.com/elisvitolina

Кстати, до этого Свитолина публиковала солнечное фото из своего отеля, сопроводив его признанием на украинском языке:

"Щаслива відвідати рідне місто та відсвяткувати 10-річчя Одеського міжнародного кінофестивалю разом з відомими кінодіячами Кетрін Денев, Роуз МакГоуен та багатьма іншими! До зустрічі в Одесі!" – подписала яркий снимок Элина.

Элина Свитолина в Одессе (фото: instagram.com/elisvitolina)

Напомним, до этого Элина Свитолина поразила оптимизмом после Уимблдона. Спортсменка прокомментировала свое поражение, опубликовав улыбчивое фото на борту частного самолета и в бокалом вина в руках.

Напомним, ранее Элина Свитолина сверкнула стройными ножками на "философском" фото. Поклонники также прокомментировали слухи о разрыве отношений Свитолиной с Монфисом.