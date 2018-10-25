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"Лови момент, лови волну": Тина Кароль восхитила пикантным фото

Lite » Звезды 25.10.2018 - 18:07
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица продемонстрировала яркий летний образ

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно снялась для украинского "звездного" календаря, восхитила поклонников новым пикантным снимком. Фото артистка опубликовала в своем Instagram.

На снимке Тина демонстрирует соблазнительный летний образ. Звезда позирует в светлом платье с глубоким декольте и откровенным разрезом на бедре. 

&quot;Лови момент, лови волну&quot;: Тина Кароль восхитила пикантным фотоФото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Жизнь течет своим чередом и безпощадна к твоим страхам. Стоит ли переживать и нервничать?. Лови момент, лови волну. Живи в любви к миру! 
Удача ждет тебя за поворотом. Не упусти ее, заметь ее в ежедневной суете. 
Мечтаешь смело?" - написала певица под фотографией.

&quot;Лови момент, лови волну&quot;: Тина Кароль восхитила пикантным фото

Скриншот поста (instagram.com/tina_karol)

Подписчики восхитились красотой певицы, а также рассказали о своих мечтах. Некоторые назвали Кароль своим вдохновением.

"Мечтаю, да и вообще фраза "мечтай смело" стала, можно сказать, девизом в жизни. И ещё очень мотивируют твои тексты под постами, пиши их почаще", "Мечтаем смело и даже очень. Иногда даже сама удивляюсь..как эти мечты сбываются", "Да мечтаю, Тина вы вдохновение для меня!!!", "Красотка! Очень мудрые слова...." - пишут пользователи сети.

&quot;Лови момент, лови волну&quot;: Тина Кароль восхитила пикантным фото

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, ранее Тина Кароль шокировала поклонников "голым" фото.  Девушка показала практически обнажившуюся грудь в глубоком декольте. Многие были возмущены тем, как нежный образ певицы буквально перерос в порнографию.

Отметим, недавно Тина Кароль стала добавлять в профиль снимки с новой natural-фотосессии. Поклонники заметили посвежевший и улыбчивый внешний вид артистки. 

Видео: РБК-Украина

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