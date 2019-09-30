Love story: Ассоль умилила сеть трогательным видео с любимым

Певица очаровала нежными и веселыми кадрами с мужем
Певица Ассоль, настоящее имя которой Катя Гуменюк, на днях стала счастливой женой своего друга детства -19 сентября она вышла замуж за бизнес-аналитика Артема Тараненко. Ранее артистка делилась в сети яркими кадрами со своей сказочной и весьма пышной свадьбы, а теперь решила показать их с теперь уже мужем историю любви.
На своей странице в Instagram девушка опубликовала трогательное видео, на котором запечатлена их с Артемом love story. В ролике показано, как влюбленная пара путешествует, дурачится, нежно целует друг друга и многое другое.
"Все о нас. Наша настоящая история любви... И эта история только начинается", - написала Катя на английском языке.
Видео: Ассоль с мужем (instagram.com/assolmusic)
К слову, сейчас молодожены наслаждаются медовым месяцем на райском острове Маврикий, и Ассоль не преминула похвастаться точеной фигурой в купальнике и показать невероятные виды с курорта.
Фото: Ассоль (instagram.com/assolmusic)
Растроганные подписчики оставили новоиспеченной жене и ее любимому много теплых отзывов.
Скриншот комментариев (instagram.com/assolmusic)
Напомним, Ассоль показала красочные фото с медового месяца. Возлюбленный увез певицу в Диснейленд в Париже, а после они отправились к океану на экзотический остров Маврикий.
Ранее Ассоль представила клип на песню о глобальной силе отношений. К слову, в новой композиции молодая певица поменяла стиль звучания: от лирики и соула перешла к танцевальной музыке.