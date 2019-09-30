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Love story: Ассоль умилила сеть трогательным видео с любимым

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.09.2019 - 12:34
Love story: Ассоль умилила сеть трогательным видео с любимым
Фото: Ассоль с мужем (instagram.com/assolmusic)

Певица очаровала нежными и веселыми кадрами с мужем

Певица Ассоль, настоящее имя которой Катя Гуменюк, на днях стала счастливой женой своего друга детства -19 сентября она вышла замуж за бизнес-аналитика Артема Тараненко. Ранее артистка делилась в сети яркими кадрами со своей сказочной и весьма пышной свадьбы, а теперь решила показать их с теперь уже мужем историю любви.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала трогательное видео, на котором запечатлена их с Артемом love story. В ролике показано, как влюбленная пара путешествует, дурачится, нежно целует друг друга и многое другое.

"Все о нас. Наша настоящая история любви... И эта история только начинается", - написала Катя на английском языке.

Видео: Ассоль с мужем (instagram.com/assolmusic)

К слову, сейчас молодожены наслаждаются медовым месяцем на райском острове Маврикий, и Ассоль не преминула похвастаться точеной фигурой в купальнике и показать невероятные виды с курорта.

Love story: Ассоль умилила сеть трогательным видео с любимымLove story: Ассоль умилила сеть трогательным видео с любимым

Фото: Ассоль (instagram.com/assolmusic)

Растроганные подписчики оставили новоиспеченной жене и ее любимому много теплых отзывов.

  • Это лучшее видео про любовь, которое я видела, пересматриваю уже 5й раз
  • Обожаю это видео!!!
  • Клааас Лондон такой красивый на вашем видео, я прямо прожила с вами, счастья вашей паре
  • Кайфуем ! Будем смотреть теперь пока скучаем за вами
  • Счастья вам
  • Молодость, любовь, красота
  • Потрясающие видео
  • Очень круто! Трогает)
  • Дорогая Ассоль, поздравляю тебя с замужеством!!! Большой вам любви. Вы очень красивая и милая пара)) а а сама ты такая живая, настоящая, красивая, милая))
  • Ипускай у вас всегда будут такие улыбки и такое настроение по жизни

Love story: Ассоль умилила сеть трогательным видео с любимым

Скриншот комментариев (instagram.com/assolmusic)

Напомним, Ассоль показала красочные фото с медового месяца. Возлюбленный увез певицу в Диснейленд в Париже, а после они отправились к океану на экзотический остров Маврикий.

Ранее Ассоль представила клип на песню о глобальной силе отношений. К слову, в новой композиции молодая певица поменяла стиль звучания: от лирики и соула перешла к танцевальной музыке.

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