Лохматый ведущий: Дмитрий Комаров забавно посмеялся над первыми выпусками "Мира наизнанку"

В этом году телепроект «Мир наизнанку» на «1+1», руководителем и ведущим которого является опытный путешественник Дмитрий Комаров, празднует юбилей. К 10-летию тревел-шоу известный телеведущий стал главным героем последнего выпуска журнала «Вокруг света Украина». В эксклюзивном интервью путешественник поделился, с какими эмоциями он сейчас смотрит свои первые выпуски, и как ему удается каждый раз поражать зрителей.

Вспоминая о самом начале программы «Мир наизнанку», Дмитрий Комаров отметил, что тогда он не думал ни о десятках миллионов зрителей, ни о телепроекте на одной из первых кнопок страны.

«Я просто хотел делиться впечатлениями и эмоциями со своих путешествий, которых на тот момент было уже очень и очень много, не только с друзьями на кухне, не только с читателями газеты и гостями фотовыставок. А для этого нужен телевизор. Поэтому я не стремился к популярности и, честно говоря, у меня не было идеи стать телеведущим. Когда концепция «Мира наизнанку» четко вырисовалась у меня в голове, я решил попробовать», - рассказал Дмитрий Комаров в интервью.

О своих эмоциях во время просмотра первых сезонов программы сейчас телеведущий смеется, что ему постоянно хочется сделать самому себе замечания.

«Скажу вам честно, случайно натыкаясь на повторы первых сезонов, мне иногда даже немного не по себе и все время хочется сделать замечание этому лохматому ведущему. (Смеется.) Да-да, вы помните, в первых сезонах у меня были длинные волосы. И я постоянно хочу подсказать этому парню, что он делает не так, и как бы сделал я. Но это моя субъективная точка зрения. Я очень самокритичен. Впрочем, и отзывы зрителей, и рейтинги повторов даже самых первых программ подтверждают, что и тогда, и сейчас, проект интересен», - говорит телеведущий.

Кроме того, путешественник дал несколько советов начинающим блогерам, которые хотели бы работать в сфере тревел-журналистики.

«Я журналист-самоучка, и этого не стесняюсь, потому что считаю, что самое главное - делать то, что ты любишь. Об этом я всегда мечтал, и это то, что у меня получилось. Я смотрел все существующие на рынке - и нашему, и зарубежном - тревел-проекты, потому что просто я это обожаю. Я вырос на Стиве Ирвине и, ходя пешком под стол, смотрел Сенкевича (ведущий программы «Клуб путешественников» - прим. Ред.). Фильмы об Индиане Джонсе тоже любил», - рассказал Дмитрий.

Также, по его словам, лучший совет для начинающих тревел-блогеров: быть собой, не пытаться быть на кого-то похожими, делать то, что вам интересно и в чем вы хорошо разбираетесь. А не потому, что это, например, выгодно ли прибыльно.

Больше интересных подробностей о принципах и ценностях, с которыми 10 лет создавалась программа «Мир наизнанку», миссию Дмитрия Комарова, и личные жертвы ради дела своей жизни - читайте в свежем выпуске журнала «Вокруг света Украина».