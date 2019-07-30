Лобода в мини-платье BALMAIN вскружила голову "космическими" ногами

Светлана Лобода продолжает покорять поклонников длиной своих ног. Скандальная украинская исполнительница продемонстрировала поклонникам новое яркое фото с очередного концерта.

Так, Лобода посетила юбилейный концерт российского композитора Игоря Крутого, которому 29 июля исполнилось 65 лет. Трансляцию вел телеканал "МУЗ-ТВ", с красной дорожки которого и опубликовала одно фото Лобода.

Однако прежде, Светалана сделала несколько пикантных кадров с гримерки. Кстати, в компании одной из танцовщиц своей команды.

На фото Лобода позирует сидя на стуле. На исполнительнице кутюрное платье от французского дома моды BALMAIN. Серое мини-платье полностью украшено пайетками. Еще одна изюминка наряда – необычные объемные рукава, которые создают эффект крыльев птицы. Смотрится очень эффектно.

В гримерке Лобода позирует без обуви, вытянув длинные загорелые ножки с красным педикюром.

"Ох, что будет сегодня, девочки", - загадочно подписала кадры Светлана.

Светлана Лобода на концерте Игоря Крутого (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Примечательна, конечно, и другая героиня фото – танцовщица Екатерина Кузьменко. Девушка также специально позирует в пикантной позе, демонстрируя аппетитные формы.

Поклонники Лободы пришли в восторг от нового фото и поспешили засыпать свою любимицу восторженными комментариями:

"Не знаешь, на кого смотреть))"

"Какая Красотища"

"Вот это ножки – отпад"

"Самая красивая из бывшей виагры!"

"Ждём очередную бомбу"

"Ножкиии"

"Какие шикарные метровые ножки!!! Браво, Светлана, красотка!!"

"Космические ноги"

Скриншот комментариев: instagram.com/lobodaofficial

Также Лобода отдельно опубликовала фото своего сценического образа. Видим, что она дополнила его оригинальными черными туфлями в блестках на высоком каблуке. Из аксессуаров – золотые подвески и тонкие очки.

Стильная Светлана Лобода на концерте Игоря Крутого (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Кстати, до этого Лобода уже как-то сразила наповал длиной своих ног в ультракоротких шортах. Тогда певица показала, как она готовилась к выстпулению на фестивале "Жара" в Баку. Фестиваль завершился 28 июля.

Напомним, ранее Лобода с дочкой устроили фотосессию в купальниках на яхте. Певица расслабляется с Евой во время морской прогулки.