Лобода в лифчике и расстегнутых джинсах блеснула идеальными формами

Светлана Лобода знает, как интриговать поклонников и всегда привлекать к себе внимание. Так, в сети все еще обсуждают недавний скандал с "голым фото Лободы". Отметим, что на днях на своей instagram-страничке Лобода опубликовала пикантный снимок, на котором была изображена голая женщина спиной к камере, принявшая сложную йога-позу. Конечно же, многие поклонники Светланы подумали, что на снимке изображена именно их любимица. Однако совсем скоро выяснилось, что Лобода "присвоила" себе фото известного блогера, которая занимается йогой. Более того, опубликованный на страничке Лободы снимок был заметно отретуширован. Блогер "Nude Yoga Girl" была обескуражена таким коступком певицы, о чем поспешила написать комментарий под постом Светланы. Который звезда удалила! Также Светлана удалила позже и само фото со своей страницы.

Вот в такой несложный способ Лобода заставила говорить о своей персоне многих СМИ. И похоже, что скандальная исполнительница не собирается останавливаться на достигнутом.

Светлана вновь привлекла к себе внимание, только на этот раз более "традиционным" способом. Певица опубликовала фото из ванной комнаты, сделанное, скорее всего, в отельном номере.

Светлана сфотографировала свое отражение в большом зеркале. На снимке исполнительница позирует в нижнем белье черного цвета, а также в приспущенных и расстёгнутых джинсах. Волосы певица распущены, крупные локоны спадают на плечи.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Теперь мне тепло только здесь ..... Едем в Санкт-Петербург. А что у вас? Как погодка? Шубу брать? #холодноповсюду #ледовыйдворец #сегодня", - подписала фото певица.

Таким вот оброазом певица анонсировала свое выступление в Санкт-Петербурге, где с 11 по 13 июля проходит музыкальный фестиваль "Белые Ночи Санкт-Петербурга".

Поклонники Лободы тут же принялись комментировать ее новое фото:

"Боже мой, какая идеальная!"

"Лобода, ты забыла штаны застегнуть"

"Надеюсь, есть человек, который может вас согреть"

"Настолько эстетично... А насколько идеально"

"Не знаю насчет шубы, но маечку точно))) а то мужики слюни пускать будут)"

"Пресс супер!!"

Скриншот комментариев: instagram.com/lobodaofficial/

Скриншот поста: instagram.com/lobodaofficial/

Напомним, ранее Лобода с дочкой Евой растрогала и повеселила сеть жизнью "без фильтра". Мама с дочкой устроили трогательную фотосессию в густой траве и на фоне зелени. Светлана и Ева также играли с собочкой.

А до этого Лобода трогательно призналась в любви важному мужчине.