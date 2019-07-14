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Лобода в леопардовом платье восхитила пышным бюстом и "бесконечными" ногами


Певица взволновала сеть соблазнительными формами

Скандальная украинская певица Светлана Лобода не устает привлекать интерес к своей персоне эпатажными выходками и откровенными фото. Так, после недавней шумихи с "украденным" у известной блогерши обнаженным фото в позе из йоги, артистка решила похвастаться и своими формами. 

На своей странице в Instagram она опубликовала красочный снимок, на котором запечатлена стоящей у столба на дороге. На Светлане - облегающее платье с леопардовым принтом с оголенными плечами и пикантным разрезом на бедре. Эффектный наряд и ракурс фото выгодно подчеркнули пышный бюст и длинные стройные ноги исполнительницы.

Лобода дополнила образ босоножками на каблуке, а также чувственно касается рукой лица.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

В подписи к кадру она анонсировала будущее выступление в одном из городов России.

"Чемоданы собраны. вылетаем #нижнийновгород  Ждете? погода наладилась?" - написала артистка.

Подписчики поспешили засыпать любимую певицу комплиментами, восхищаясь ее нарядом и точеной фигурой. При этом некоторые отметили не совсем удачную композицию снимка - получилось, что дорожный столб оказался прямо между ног Светланы.

  • Ноги бесконечные просто
  • Хорошего перелета. прекрасна,как всегда 
  • Так выглядит истинная муза 
  • Что у неё между ног?
  • Триножка?
  • Что с под плаття?
  • Светлана, какая же вы красотка! 
  • Оч...красивая женщина
  • Светлана Сергеевна - вы необыкновенной красоты
  • Огонь 
  • Леопард это круто
  • Ах, эти ножки
  • Тропикана-женщина
 

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, Светлана Лобода в лифчике и расстегнутых джинсах блеснула идеальными формами.

Ранее Лобода с дочкой Евой растрогала и повеселила сеть жизнью "без фильтра". Мама с дочкой устроили трогательную фотосессию в густой траве и на фоне зелени. Светлана и Ева также играли с собачкой. 

А до этого Светлана Лобода трогательно призналась в любви важному мужчине

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