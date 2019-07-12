"Лицо предателя": Тодоренко забавно высмеяла Топалова на отдыхе (видео)

Регина Тодоренко даже во время свадебного путешествия находит время для своего чувства юмора. Напомним, что на данный момент Тодоренко и Топалов вместе с сыном Михаилом, которому еще не исполнилось и года, отдыхают на острове Крит в Греции. Пара не особо активно спешит показывать детали отдыха, но время от времени Регина публикует различные видео у себя в instagram-сториз. Топалов, кстати, менее активен.

Так, Тодоренко показала новое видео, снятое во время завтрака пары в отеле. При этом телеведущая решила подчеркнуть, что ее супруг "неправильно" питается во время отдыха.

Видно, что Топалов взял себе хлопья с молоком. Зато Регина набрала себе целых две тарелки разных яств. Телеведущая пошутила, мол, именно ТАК нужно питаться на отдыхе – сытно!

"Я просто хочу показать вам лицо этого предателя, - говорит Регина, наводя камеру на Топалова. – На отдыхе, смотрите, ЧТО он есть вообще! То ли дело я! Нормальный человек! Кто есть на отдыхе так, как Владислав Михайлович?!" – удивляется Регина. Соответствующее видео появилось в twitter-блоге MyGlamWish.

Чуть позже Топалов "исправился". И так же, как и его супруга, набрал себе гору еды.

"Сдался", - отмечает довольная Тодоренко.

"А вообще мы на ЗОЖе", - шутит Топалов.

Напомним, что до этого Влад Топалов ошарашил пикантными подробностями свадебного путешествия. Музыкант записал видео и честно признался, что во время отдыха расслабился. Топалов не бреется, не рассчесывается и даже моется редко – "море то рядом". Кроме того, он отметил, что у него с этим нет никаких проблем, как и у его жены.

Также до этого Регина Тодоренко восхитила формами в купальнике на роскошной вилле. Ведущая показала яркое релакс-фото, нежась в бассейне.