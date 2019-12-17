Литры слез: Ксения Мишина откровенно рассказала о нелегком творческом пути

Фото: Ксения Мишина (instagram.com/misha.k.ua)

Актриса призвала не сдаваться и идти за мечтой

Украинская артистка, звезда сериала “Крепостная” Ксения Мишина стала победительницей шоу Танцы со звездами 2019 вместе с партнером Женей Котом, так что теперь к ней и ее жизни приковано пристальное внимание. Актриса уже даже успела угодить в "романтический скандал" - ей приписали роман с еще одним участником танцевального проекта Владимиром Остапчуком, который она тут же опровергнула. На своей страничке в Instagram артистка рассказывает, что происходит в ее жизни и иногда делится личными откровениями.

Так, Ксения опубиковала пару кадров в стильном брючном костюме, которые были сделаны в рамках фотосессии для глянцевого издания. Волосы звезды собраны в строгий пучок, а на лицо нанесли макияж в темных тонах.

В подписи к публикации Мишина призналась, что ее творческий путь не был легким и она пролила немало слез, пока смогла добиться успеха и признания.

Фото: Ксения Мишина (instagram.com/misha.k.ua)

"Нет, не был мой творческий путь лёгок и прост... Ранее я часто слышала: она не актриса - она модель... Десятки просратых кастингов... Литры слез и деструктивных мыслей... Но, никогда и никого не слушайте, кроме СЕБЯ, своей души, своих мечт и желаний! Прите, громите и все вокруг ПОСТЕПЕННО подстроится под Вас и вашу истину..." - откровенно рассказала актриса.

Фото: Ксения Мишина (instagram.com/misha.k.ua)

Поклонники благодарят Ксению за мудрые слова и совет и восхищаются ее красотой и талантом.

Богиня. Ееееессссс

Така гарна

Дуже гарне фото)І це так класно,що ви впевнено йдете до поставлених цілей

Ксюша, Вы как всегда на высоте

Ты лучшая. Только вперёд, желаем еще большего, пусть все сбываються мечты и достигаются поставленные цели. Любим тебя!

Дякую за пораду

Огонь. Ты очень красивая и талантливая

Ох,які правильні слова. Шикарнааа

Очеровательная

Правильные слова. все в этой жизни возможно, главное верить в себя, Ксюша

Ты оооочень красивая

Боже мой, потрясная внешность, фигура, вы идеальная!)

Скриншот комментариев (instagram.com/misha.k.ua)

Напомним, Ксения Мишина призналась, как живет после победы в Танцах со звездами 2019.