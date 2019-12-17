Литры слез: Ксения Мишина откровенно рассказала о нелегком творческом пути

Актриса призвала не сдаваться и идти за мечтой
Украинская артистка, звезда сериала “Крепостная” Ксения Мишина стала победительницей шоу Танцы со звездами 2019 вместе с партнером Женей Котом, так что теперь к ней и ее жизни приковано пристальное внимание. Актриса уже даже успела угодить в "романтический скандал" - ей приписали роман с еще одним участником танцевального проекта Владимиром Остапчуком, который она тут же опровергнула. На своей страничке в Instagram артистка рассказывает, что происходит в ее жизни и иногда делится личными откровениями.
Так, Ксения опубиковала пару кадров в стильном брючном костюме, которые были сделаны в рамках фотосессии для глянцевого издания. Волосы звезды собраны в строгий пучок, а на лицо нанесли макияж в темных тонах.
В подписи к публикации Мишина призналась, что ее творческий путь не был легким и она пролила немало слез, пока смогла добиться успеха и признания.
Фото: Ксения Мишина (instagram.com/misha.k.ua)
"Нет, не был мой творческий путь лёгок и прост... Ранее я часто слышала: она не актриса - она модель... Десятки просратых кастингов... Литры слез и деструктивных мыслей... Но, никогда и никого не слушайте, кроме СЕБЯ, своей души, своих мечт и желаний! Прите, громите и все вокруг ПОСТЕПЕННО подстроится под Вас и вашу истину..." - откровенно рассказала актриса.
Фото: Ксения Мишина (instagram.com/misha.k.ua)
Поклонники благодарят Ксению за мудрые слова и совет и восхищаются ее красотой и талантом.
Скриншот комментариев (instagram.com/misha.k.ua)
Напомним, Ксения Мишина призналась, как живет после победы в Танцах со звездами 2019.