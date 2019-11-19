Лилия Ребрик заворожила "магическим" закулисным фото

Лилия Ребрик просто-таки поражает своей энергичностью - она успевает вести утреннее шоу, каждый раз демонстрируя новые стильные образы, а также уделять время мужу и детям. К примеру, недавно "дикая семейка" устроила веселую семейную фотосессию в пижамах! Кроме того, Ребрик - еще и театральная актриса и часто ездит с гастролями по Украине. На свежем кадре в своем Instagram она предстала в эффектном образе из спектакля.

Лилия поделилась атмосферным черно-белым фото, на котором она запечатлена за кулисами спектакля "Ревизор" в роли Анны Андреевны. Артистка одета в светлое платье с оголенными плечами, ее волосы завиты красивыми кудрями, а на лице играет загадочная улыбка.

Как призналась знаменитость, она очень любит подобные закулисные снимки.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Фото з-за лаштунків... Моя Анна Андріївна з "Ревізора". В чорно-білому фільтрі особлива магія... Очима @kseniya_vertinskaya. Як вам такий образ?" - прокомментировала актриса.

В комментариях пользователи сети не устают осыпать артистку комплиментами, а некоторые даже сравнили ее на этом фото с Мэрилин Монро.

Спасибо огромное!!! Вы лучшая. Спасибо за фото и за автограф

Образ просто неймовірна артистичний і привабливий. Так мило, красиво, зворушливо. КРАСУНЯ!!!

Очень эффектно)

неймовірна!!!

Загадкова!!! Але блиск щасливих очей... як на всіх фото

Очень красивенькая,любуюсь вами и вашей семьёй,вы супер

Ви неперевершені а кожному образі, дуже люблю чорно-білі світлини

Це було неперевершено!!!

Спасибо за позитив!!!

Хороша и прекрасна собою!

Схожі на Мерлін Монро

Ну, ооочень круто и чувственно!

Эталон

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, что ранее Лилия Ребрик растрогала фанов нежностью с мужем Андреем Диким.