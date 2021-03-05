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Лилия Ребрик рассказала, как борется с коронавирусом: советую так делать!

Автор: Анна Киселева

Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик недавно рассказала о положительном результате тестирования на коронавирус. Сейчас она находится "на экваторе" течения заболевания, но уже делится с поклонниками информацией о своем состоянии, а также советами, как психологически справиться с болезнью.

Об этом знаменитость написала в своем Instagram.

По словам знаменитости, ей уже надоело болеть.

"Провалялась несколько дней в постели и все – чувствую, что хватит! А сегодня, между прочим, экватор моей болезни! Весна, которую я так ждала, уже за окном. Хотя и сквозь стекло, но буду ею наслаждаться и никакие коронавирусы мне не помешают! И не такое проходили", – рассказывает Ребрик.

Ведущая поделилась планами на оставшуюся половину времени, которое она проведет дома.

"Сделаю ревизию мыслей, планов и мечтаний, пересмотрю отснятые фотосессии и выберу лучшие фотографии, может, переберу гардеробную, наконец доберусь в те уголки, до которых руки все никак не доходили!" – добавила звезда.

Ребрик также рассказала поклонникам, как психологически справляется с болезнью и посоветовала делать так же.

"Пусть там и банально звучит, но все же стараюсь изо всех сил мыслить позитивно, что и вам искренне советую делать! Ну а пока – посоветуйте мне фильм: легкий, смешной и такой, чтобы поднимал настроение!" – подытожила она.

Лилия Ребрик лечится от коронавируса (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

В комментариях фанаты поблагодарили ведущую за дельный совет, а также пожелали ей скорейшего выздоровления.

Ранее Лилия Ребрик раскрыла трогательные подробности романа с мужем.

Также недавно знаменитая ведущая восхитила сеть необычным селфи с любимым мужчиной.

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