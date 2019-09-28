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Лилия Ребрик похвасталась пышной грудью в эффектном платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.09.2019 - 21:25
Лилия Ребрик похвасталась пышной грудью в эффектном платье
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия Ребрик "засветила" шикарный бюст в красном платье

Популярная украинская ведущая Лилия Ребрик, которая недавно очаровала счастливым фото со своим мужем, в этот раз решила блеснуть эффектным нарядом и не менее эффектным декольте. Теледива надела красное платье с глубоким вырезом, подчеркнув губы красной помадой в тон платью. Снимок появился на страничке Instagram ведущей.

"Марафон съемок продолжается", - написала Лилия, намекнув на сериал "Папочки".

В комментариях пользователи не поскупились на комплименты для телеведущей. Некоторые называют ее просто "богиня".

Лилия Ребрик похвасталась пышной грудью в эффектном платье

Фото: Лилия Ребрик в красном платье (instagram.com/liliia.rebrik)

  • Ви така справжня! Любо глянути.
  • Коли вийде 2 сезон папаньок???
  • Очень красивая.
  • Богиня.
  • Красуня, добра, радісна, наша Ліля.

Лилия Ребрик похвасталась пышной грудью в эффектном платье

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик показала свое школьное фото и сравнила себя со старшей дочкой Дианой. Ведущая поинтересовалась у подписчиков, похожи ли они с дочкой.

Кстати, на днях у девочки был день рождения – Диане исполнилось семь лет. Лилия Ребрик трепетно поздравила дочку со знаменательной датой.

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Новости Украины Лилия Ребрик
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