Лилия Ребрик похвасталась пышной грудью в эффектном платье

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия Ребрик "засветила" шикарный бюст в красном платье

Популярная украинская ведущая Лилия Ребрик, которая недавно очаровала счастливым фото со своим мужем, в этот раз решила блеснуть эффектным нарядом и не менее эффектным декольте. Теледива надела красное платье с глубоким вырезом, подчеркнув губы красной помадой в тон платью. Снимок появился на страничке Instagram ведущей.

"Марафон съемок продолжается", - написала Лилия, намекнув на сериал "Папочки".

В комментариях пользователи не поскупились на комплименты для телеведущей. Некоторые называют ее просто "богиня".

Фото: Лилия Ребрик в красном платье (instagram.com/liliia.rebrik)

Ви така справжня! Любо глянути.

Коли вийде 2 сезон папаньок???

Очень красивая.

Богиня.

Красуня, добра, радісна, наша Ліля.

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик показала свое школьное фото и сравнила себя со старшей дочкой Дианой. Ведущая поинтересовалась у подписчиков, похожи ли они с дочкой.

Кстати, на днях у девочки был день рождения – Диане исполнилось семь лет. Лилия Ребрик трепетно поздравила дочку со знаменательной датой.