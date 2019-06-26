Лилия Ребрик в купальнике показала пышную грудь и аппетитные формы

Популярная телеведущая Лилия Ребрик покоряет не только своей энергичность, жизнерадостностью и доброжелательностью, но и восхищает формами. Она признается, что обязательно уделяет утром время зарядке, причем даже на рабочем месте – \ костюмы и наряды, в которых она блистает в кадре, для нее не помеха. Лилия поражает гибкостью, растяжкой, а также роскошными формами. Мама двух детей опубликовала в Instagram серию пикантных фото со съемочной площадки фильма, на которых позировала в весьма экстравагантном образе.

В кадре – Лилия в белоснежном слитном купальнике с внушительным вырезом, который лишь подчеркнул шикарную большую грудь теледивы. Она дополнила образ шляпой и накидкой.

Лилия призналась, что провела весь день у бассейна и даже искупалась. Именно за такие моменты оно обожает свою работу, ведь может провести время не в душном офисе, а на природе, получая удовольствия от процесса съемки.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Був ще один прекрасний знімальний день в кінопроекті, назва якого ще в таємниці... Коли б я ще дозволила собі покупатися в басейні в розпал робочого дня? Коли б я ще дозволила собі прийти в купальнику та капелюсі на роботу? Тільки в кіно! Тільки в кіно артистки під купальник надягають туфлі на підборах", - похвасталась звезда.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Жаркая фотосессия Лилии не оставила равнодушными ее поклонников. В первую очередь, они обратили внимание на фигуру ведущей и не оставили ее без комплиментов.

"Вау, богиня! Какой молодец Андрей что отпускает вас, беря заботу о девчонках на себя, поддерживает вас в профессии", "Красуня!", "Вау! Лилия, какая Вы шикарная", "Вы крутая", "Боже, яка гарна діва", "Восхитительная!", "Ох, вже ці очі!", "Какая красивая женщина!" - писали фолловеры.

Скриншот комментариев

Напомним, что Лилия Ребрик восхитила точеной фигурой в ярком наряде. Она продемонстрировала тонкую талию, которую выгодно подчеркнула поясом.

Ранее Лилия Ребрик очаровала сеть стройными формами в летнем комбинезоне и с юмором рассказала о "дне сна".