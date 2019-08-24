Лилия Ребрик в эффектном платье-вышиванке раскрыла свою формулу независимости

Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая встречает утро с украинцами в шоу "Ранок з Україною", регулярно восхищает своими стильными и эффектными образами. Поэтому неудивительно, что для празднования Дня Независимости Украины она также отдала предпочтение яркому луку - артистка блистала в роскошном платье-вышиванке.

На своей странице в Instagram Лилия поделилась атмосферными фото, сделанными на Софийской площади в Киеве. Ведущая запечатлена в розовом наряде в пол с широкими рукавами, украшенными разноцветными узорами. Она дополнила образ крупными сережками в тон платью и белыми туфлями-лодочками.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик поделилась своей формулой независимости и поинтересовалась у подписчиков их планами на праздник.

"З днем незалежності, моя Україна! Смілива, щира й талановита! Саме такою я відчуваю свою країну. Люблю твої простори, твою мову, твоє все... Моя формула незалежності — це, в першу чергу, любов та повага один до одного. Адже відомо, що якщо хочеш змінити світ, почни з себе, не будь байдужим. В чому полягає ваша формула незалежності? І як плануєте святкувати День незалежності України?" - написала Лилия.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловеры наперебой восхищаются стильным нарядом ведущей и поздравляют ее с Днем Независимости.

Какие у Вас всегда потрясающие наряды

Поддерживаю каждое слово

Зі святом Вас, дуже гарне плаття

Дуже гарна.

Ещё раз пою оду вышиванке

Ви наша красунечка

Гарна дивчина

Какие у вас красивые наряды

Ви - неперевершена! З святом!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, недавно Лилия Ребрик очаровала сеть фото с коллегой, на этот раз по съемкам в сериале. Лилия и ее подруга актриса Ольга Атанасовова провели целую фотосессию на съемочной площадке, а за эффектные кадры девушки получили массу восторженных комплиментов от подписчиков.

Ранее Лилия Ребрик показала расслабленные семейные выходные с мужем Андреем Диким и дочурками Дианой и Полиной.