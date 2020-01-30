Лилия Ребрик в эффектном платье с разрезом похвасталась на работе мальдивским загаром

Телеведущая Лилия Ребрик недавно вернулась из отпуска - она провела незабываемое и наполненное романтикой время вдвоем с любимым мужем Андреем Диким на Мальдивах. Дочек они в этот раз оставили дома и наслаждались нежностью друг с другом. Однако сейчас Лиля уже вернулась к работе в утреннем шоу на канале "Україна". Она всегда восхищает выбором стильных образов для выхода в эфир, а сейчас еще и может похвастаться эффектным загаром.

На своей страничке в Instagram Ребрик показала свой образ с крайнего выпуска передачи - она примерила красивое платье серо-голубого цвета от украинского дизайнера Anna October. Нежный лук теледива дополнила розовыми туфлями-лодочками, эффектной укладкой и ярким макияжем.

А пикантный вырез в районе бедра позволяет вволю полюбоваться на стройные ножки и шикарный загар Лилии. Как всегда, она была полна энергии и позитива и с удовольствием сделала несколько атмосферных кадров в студии.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Хизуюся засмагою, бо скоро вона змиється. Сукня від @anna_october_ дозволяє це зробити. Хто уважно дивився сьогодні ефір @ranok_ua ? Помітили щось незвичайне? Доброго ранку!" - поделилась с фолловерами артистка.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи сети не остались равнодушными и оставили Ребрик множество комплиментов в комментариях.

Как же можно так рано быть на работе и уже при всей красе!))

Какая вы красивая,женственная!

Загар

Сонечко, а не жіночка...)))

Красуня!!!

Доброе утро! Лиля,как всегда красавица!!!

Красивая вы

Ви - це завжди заряд бадьорого та позитивного настрою

Ліля, ви як завжди супер.

Гарнюня

Лилия, очень красивое платье! Вы просто очаровательны! И талантливы! Благодарю за позитив, которым вы заряжаете в утреннем эфире украинцев!!! Творческих успехов Вам!!!

Красота. Красивая девушка. Обворожительная улыбка. Супер. Молодец.

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним. Лилия Ребрик очаровала спонтанной романтикой с мужем на рабочем месте.