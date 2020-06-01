Лилия Ребрик с дочками восхитила ярким family look и поделилась секретами идеальной мамы

Ведущая рассказала, как стать лучшим другом своим детям
Лилия Ребрик перебралась еще в начале карантина на дачу. Она много времени проводит с дочками Дианой и Полиной и мужем Андреем Диким. Ведущая весело проводит время с семьей – она снимает забавные видео и радует своими весенними образами, а также коротает нескучный досуг с детьми. Так, Лилия устроила яркий фотосет с дочками и показала стильный family look.
Теледива и ее любимые девочки предстали в пестрых костюмах с крупным цветочным принтом: курточках и коротеньких сарафанах прямого кроя. Лилия засветила стройные ножки и лучезарную улыбку.
Она решила поговорить по душам с подписчиками о том, как наладить отношения с детьми и стаать идеальной мамой, установить доверительную связь.
Лилия Ребрик с дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Діти роблять наше життя яскравішим. Вони вчать нас бути батьками і роблять нас кращими. Сьогодні спробую поділитися своїми принципами виховання дітей, адже я теж щодня вчусь бути мамою:
Лилия Ребрик с дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
І останнє у списку, але найважливіше з усіх правил - просто любити. "Безумовна любов", любов вроджена, любов абсолютна. Це коли наша батьківська любов - то крила, які допомагають дитині злетіти до найсміливіших висот. І тільки після всього цього ми дійсно зможемо заслужити звання "найкращих друзів" наших дітей!" - подытожила она.
Лилия Ребрик с дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Ранее Лилия Ребрик показала дерзкий и соблазнительный total black образе.
Автор: Lite