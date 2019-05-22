Лилия Ребрик в белом платье ошеломила эффектным выходом с мужем

Популярная телеведущая Лилия Ребрик ежедневно радует поклонниками новыми фото и постами в Instagram. Она пускает их не только за кулисы телевизионной кухни, но и делится личными кадрами. Особе умиление у подписчиков вызывают душевные семейные фото, а романтика с мужем заслуживает отдельного внимания. Их отношениями восхищаются, по-доброму завидуют и берут пример. Теледива в очередной раз доказала, что любовь и поддержка творит чудеса – она поделилась завораживающим фотосетом с мужем на вручении премии от известного глянцевого журнала Cosmopolitan. Соответствующие снимки появились на ее страничке в Instagram.

Лилия позирует на красной дорожке в белоснежном длинном платье в пол с широким поясом, подчеркнувшем ее стройную талию и выделив пышную грудь. Наряд украшен декоративными прозрачными вставками на плечах с объемными цветами.

Муж Лилии, хореограф Андрей Дикий был под стать супруге и выдержал total white-дресс-код. На нем была белоснежная рубашка и штаны в тон, а образ дополнили удобные белоснежные туфли, больше похожие на кеды.

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Вчора отримала надзвичайно приємну нагороду "Ведуча року". Дякую всім, хто голосував за мене - читачам журналу, моїм глядачам, підписникам... Дякую, що прокидаєтеся так рано зі мною в ефірах. Дякую моїй молодшій донечці, яка не дає мені проспати ефіри і прокидається о пів на четверту, щоб я її погодувала. І звичайно ж дякую чоловікові, який витримує всі ці мої шалені графіки", - трогательно обратилась она ко всем причастным к ее награде. "Ми з Андрієм Диким немов молодята", - также добавила она.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Фотсет произвел фурор среди поклонников пары. Они заспали Лилию поздравлениями и не уставали восхищаться отношениями теледивы и хореографа, ведь ведущая как-то призналась, что секрет ее счастливого брака – умение поддерживать нужный градус страсти в отношениях.

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Як завжды прекрасна, Дика симейка. Любимо Вас", "Ви неймовірна! Легка, витончена, від Вас прям віє за кілометр жіночністю...Надихаюсь Вами як жінкою, дружиною і мамою", "Як наречена в цьому платті! Дуже гарна! Обожнюю Вас!", "Вітаю! Ви велика молодчинка! Неймовірно гарна та квітуча посмішка. До речі,на останньому фото дуже схожі з Еміліею Кларк із Гри Престолів", "Ви неймовірні, а сукня просто бомбезна", - признавались комменаторы.

Ранее Лилия Ребрик в наряде изумрудного цвета раскрыла тонкости своего макияжа.

Напомним, что Лилия Ребрик засветила стройные ножки в лаконичном костюме.

Кроме того, Лилия Ребрик пленила ярким эффектным образом в алом комбинезоне.