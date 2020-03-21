Лилия Подкопаева сверкнула стройными ножками во время эффектной пробежки

Лилия Подкопаева проводит время у океана и наслаждается хорошей погодой и приятное времяпровождение. Спортсменка загорает на пляже и демонстрирует стройную и подтянутую фигуру в купальнике. Причем дает советы, как на дольше сохранить молодость и красоту, а также любит прогулятся по пирсу и подышать целебным морским воздухом. Так, Олимпийская чемпионка поделилась в Instagram видео, на котром запечатлена во время пробежки в компании своего пса.

На гимнастке – длинное черное платье-сарафан на пуговицах с открытыми плечами и шляпка с широкими полями. Глаза она спрятала за солнечными очками. Лилия засветила стройные ножки во время пробежки. Замедленная съемка под музыку сделала видео атмосферным и эффектным.

"Врываюсь в уикенд", – подписала безмятежные кадры гимнастка.

Подписчики спортсменки сразу же оценили солнечное и позитивное видео, а также сделали комплименты ее стройным ножкам и отличной фигуре.

Супер!

Завораживающая красота

Красивая

О Боги, эти ноги, наша звездочка! Любим

Класс! Супер собачка!

Как красиво

Скриншот комментариев

В сториз Лилия показала кадры со старшей дочкой Каролиной. Девочка решила заняться творчеством на свежем воздухе, вдохновляясь окрестными зелеными пейзажами. Она увлеченно рисует на холсте красками и комментирует свою работу:. "Это будет инь и ян. Здесь будет солнце. А здесь – луна", - пояснила свою задумку девочка. "Здорово! Я тебе желаю вдохновения!" - обратилась к ней мама.

Дочь Лилии Подкопаевой Каролина (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Ранее Лилия Подкопаева вдохновила солнечным счастливым фото с любимым, бизнесменом Игорем Дубинским во время прогулки по пляжу.